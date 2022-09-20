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Путин надеется, что отношениям с Африкой удастся придать новый импульс - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин надеется, что отношениям с Африкой удастся придать новый импульс
Путин надеется, что отношениям с Африкой удастся придать новый импульс - РИА Новости, 20.09.2022
Путин надеется, что отношениям с Африкой удастся придать новый импульс
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на форуме Россия-Африка, проведение которого запланировано в 2023 году, удастся придать новый импульс развитию... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:36
2022-09-20T12:53
африка
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на форуме Россия-Африка, проведение которого запланировано в 2023 году, удастся придать новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества."В присутствии уважаемых послов Алжира и Египта, а также их коллег из других афганских стран хотел бы напомнить, что в 2023 году в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия-Африка. Рассчитываем, что на нем нам удастся вместе придать новый импульс всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и африканскими государствами", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.
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африка, россия, в мире, владимир путин
Африка, Россия, В мире, Владимир Путин
12:36 20.09.2022 (обновлено: 12:53 20.09.2022)
 
Путин надеется, что отношениям с Африкой удастся придать новый импульс

Путин надеется на новый импульс в отношениях после форума Россия-Африка в 2023 году

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на форуме Россия-Африка, проведение которого запланировано в 2023 году, удастся придать новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.
"В присутствии уважаемых послов Алжира и Египта, а также их коллег из других афганских стран хотел бы напомнить, что в 2023 году в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия-Африка. Рассчитываем, что на нем нам удастся вместе придать новый импульс всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и африканскими государствами", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.

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