https://ria.ru/20220919/zozh-1817744587.html

Названы регионы — лидеры по здоровому образу жизни населения

Названы регионы — лидеры по здоровому образу жизни населения - РИА Новости, 19.09.2022

Названы регионы — лидеры по здоровому образу жизни населения

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в шестой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, в числе замыкающих —... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:32

2022-09-19T00:32

2022-09-19T11:24

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

еврейская автономная область

камчатский край

здоровье

здоровый образ жизни (зож)

республика дагестан

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в шестой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, в числе замыкающих — регионы Дальнего Востока, свидетельствует исследование РИА Новости.После пандемииПо оценкам экспертов, постпандемийный период привел к тому, что все больше жителей России стали понимать важность внимательного отношения к своему здоровью и ведения здорового образа жизни. В исследовании отмечается, что кризисные ситуации, возникающие одна за другой, меняют систему ценностей населения, и все больше людей готовы к качественным изменениям своей жизни.Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга — восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.Лидеры и аутсайдеры на прежних позицияхНа первой и второй строчках бессменные лидеры рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни - Дагестан (98,4 балла) и Чечня (94,6). Следом за ними расположились Кабардино-Балкарская Республика (86,2 балла) и Республика Адыгея (84,4).Как отмечают эксперты, представители Северного Кавказа и юга России уже традиционно становятся лидерами рейтинга, что объясняется низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также укрепляются за счет высокой доли населения, занимающейся физкультурой и спортом, и низкой доли занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.Также в первой пятерке рейтинга - Рязанская область (84,2 балла), чью высокую позицию эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий, низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда и невысоким уровнем смертности, обусловленной потреблением алкоголя.В замыкающую рейтинг пятерку входят Еврейская автономная область (21,3 балла), Камчатский край (28,3 балла), Магаданская область (31,4 балла), Забайкальский край (32,7 балла) и Республика Хакасия (35,2 балла). По сравнению с прошлым годом ее состав не изменился. Эксперты уточняют, что места вышеперечисленных регионов объясняются их слабыми позициями по большинству входящих в рейтинг показателей, многие из которых за прошедших год показали негативную динамику.Изменения в рейтингеПо сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ в 77 российских регионах рейтинговый балл вырос, в семи снизился, а в Крыму не изменился.Самый заметный прирост у Карачаево-Черкесской Республики (+11,8 балла). За прошедший год в республике выросла доля занимающихся физкультурой и спортом, снизилось потребления табачных изделий, сохранился невысокий уровень объемов продаж алкогольной продукции и, как следствие, смертности, обусловленной потреблением алкоголя.По результатам исследования, на 9 баллов вырос итоговый рейтинговый балл в Тульской области, на 8,7 баллов — в Республике Калмыкия, по 8,6 балла прибавил итоговый результат в Москве и Республике Башкортостан.Эксперты отмечают самое заметное снижение итогового балла в рейтинге у Еврейской автономной области (-6 баллов), Иркутской области (-2,3 балла) и у Камчатского края (-1,7 балла). По оценкам экспертов, для всех перечисленных регионов наиболее остро стоят проблемы увеличившегося уровня продаж алкоголя и высокого уровня смертности из-за его употребления. Кроме того, в Еврейской автономной области и Иркутской области выросло потребление табака, что также повлияло на снижение итогового результата.Тенденции показателей ЗОЖЗа прошедший 2021 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта РФ, составила 49,4%, что на 3,97 процентных пункта выше, чем годом ранее. Согласно этим данным, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой, являются Сахалинская область (61,7%), Тамбовская область (59,5%), Краснодарский край (58,8%), Белгородская область (58,2%), Тюменская область (56,4%) и Дагестан (55,6%).Эксперты РИА Новости отмечают, что в борьбе с вредными привычками наблюдаются некоторые положительные тенденции. Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2021 году, 17,8% россиян курят каждый день и 2,5% — периодически, но не каждый день. По итогам 2020 года, 21,5% жителей России курили.В основном курильщиками являются люди в возрасте от 35 до 54 лет. При этом 63% мужчин и 90% женщин или бросили курить, или не курили вовсе. Потребление табачных изделий в 2021 году сократилось в 48 регионах России на фоне сокращения доли курильщиков.Однако исследование показывает, что за прошедший год значительно ухудшилась ситуация с потреблением алкоголя. Для расчета текущего рейтинга эксперты РИА Новости использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2021 года в среднем по России составил 9,1 литра, что на 1,6 литра больше, чем годом ранее. В 2018-2020 годах этот показатель составлял 7,4-7,6 литра и существенно не изменялся.При этом в 39 регионах (36 регионов в 2020 году) данный показатель ниже общероссийского уровня, но сокращение продаж алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в четырех субъектах РФ против 20 годом ранее.Методика расчетаДля расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы восемь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе. Также учитывались количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, обусловленных алкоголем, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.Использовались показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл субъекта РФ в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений данного показателя всех субъектов РФ таким образом, чтобы субъект с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением – 1. При этом при определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого региона в списке всех субъектов РФ по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Интегральный рейтинговый балл субъекта определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генеральной прокуратуры, Минспорта РФ.

https://ria.ru/20191108/1560699661.html

https://ria.ru/20220919/reyting_zozh-1817759365.html

https://ria.ru/20210701/deti-1739486219.html

https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html

https://ria.ru/20201005/premiya-1578216305.html

https://ria.ru/20200708/1574060405.html

россия

еврейская автономная область

камчатский край

республика адыгея

рязанская область

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), еврейская автономная область, камчатский край, здоровье, здоровый образ жизни (зож), республика дагестан, чеченская республика (чечня), кабардино-балкарская республика (кбр), республика адыгея, рязанская область