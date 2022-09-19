https://ria.ru/20220919/yuar-1817952440.html

Президент ЮАР пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране

Президент ЮАР пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране - РИА Новости, 19.09.2022

Президент ЮАР пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пропустит мероприятия Генеральной ассамблеи ООН на текущей неделе и вместо этого вернётся на родину для разрешения продолжающегося... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:39

2022-09-19T18:39

2022-09-19T18:39

в мире

сирил рамафоса

юар

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пропустит мероприятия Генеральной ассамблеи ООН на текущей неделе и вместо этого вернётся на родину для разрешения продолжающегося энергетического кризиса в стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь южноафриканского лидера Винсент Магвения."Президент не будет посещать ГА ООН в связи с разворачивающимся энергетическим кризисом в ЮАР", - сказал пресс-секретарь Рамафосы. По его словам, делегацию страны на Генассамблее ООН теперь возглавит министр иностранных дел Наледи Пандор, которая выступит с заявлением от имени ЮАР.Рамафоса ранее посетил Вашингтон, а впоследствии отправился в Великобританию для присутствия на похоронах королевы Елизаветы II. Оттуда он планировал направиться в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20220901/shell-1813762218.html

юар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирил рамафоса, юар, оон, генеральная ассамблея оон