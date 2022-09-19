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Президент ЮАР пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране - РИА Новости, 19.09.2022
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Президент ЮАР пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране
Президент ЮАР пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране - РИА Новости, 19.09.2022
Президент ЮАР пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране
Президент ЮАР Сирил Рамафоса пропустит мероприятия Генеральной ассамблеи ООН на текущей неделе и вместо этого вернётся на родину для разрешения продолжающегося... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:39
2022-09-19T18:39
в мире
сирил рамафоса
юар
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пропустит мероприятия Генеральной ассамблеи ООН на текущей неделе и вместо этого вернётся на родину для разрешения продолжающегося энергетического кризиса в стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь южноафриканского лидера Винсент Магвения."Президент не будет посещать ГА ООН в связи с разворачивающимся энергетическим кризисом в ЮАР", - сказал пресс-секретарь Рамафосы. По его словам, делегацию страны на Генассамблее ООН теперь возглавит министр иностранных дел Наледи Пандор, которая выступит с заявлением от имени ЮАР.Рамафоса ранее посетил Вашингтон, а впоследствии отправился в Великобританию для присутствия на похоронах королевы Елизаветы II. Оттуда он планировал направиться в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
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в мире, сирил рамафоса, юар, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сирил Рамафоса, ЮАР, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
18:39 19.09.2022
 
Президент ЮАР пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране

Президент ЮАР Рамафоса пропустит Генассамблею ООН из-за энергокризиса в стране

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пропустит мероприятия Генеральной ассамблеи ООН на текущей неделе и вместо этого вернётся на родину для разрешения продолжающегося энергетического кризиса в стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь южноафриканского лидера Винсент Магвения.
"Президент не будет посещать ГА ООН в связи с разворачивающимся энергетическим кризисом в ЮАР", - сказал пресс-секретарь Рамафосы. По его словам, делегацию страны на Генассамблее ООН теперь возглавит министр иностранных дел Наледи Пандор, которая выступит с заявлением от имени ЮАР.
Рамафоса ранее посетил Вашингтон, а впоследствии отправился в Великобританию для присутствия на похоронах королевы Елизаветы II. Оттуда он планировал направиться в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

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