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Россияне стали больше доверять итогам выборов, показал опрос ВЦИОМ

Россияне стали больше доверять итогам выборов, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 19.09.2022

Россияне стали больше доверять итогам выборов, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (69%) уверены, что осенние выборы 2022 в их регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследований... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:18

2022-09-19T16:18

2022-09-19T16:18

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общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Большинство россиян (69%) уверены, что осенние выборы 2022 в их регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Больше половины россиян (69%) уверены, что осенние выборы 2022 в их регионах прошли честно, два года назад в честности выборов в их регионах были уверены только 66%. Еще 18% считают, что выборы прошли "безусловно нечестно", 13% затруднились с ответом.Доверяют результатам выборов 66% опрошенных. В 2020 году их было 61%. Количество тех, кто не доверяет, уменьшилось за два года с 28% до 23%. А вот количество тех, кто затруднился с ответом, не изменилось - их, как и в 2020 году, 11%.Некоторые вообще впервые услышали о прошедших выборах. Их 16%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 16 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, вциом, россия, общество