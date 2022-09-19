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Гутерреш не уверен, что арбитраж поможет с визами для российских дипломатов
Гутерреш не уверен, что арбитраж поможет с визами для российских дипломатов - РИА Новости, 19.09.2022
Гутерреш не уверен, что арбитраж поможет с визами для российских дипломатов
Генсек ООН Антониу Гутерреш сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:29
2022-09-19T09:29
2022-09-19T09:43
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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам.Отвечая на вопрос о том, почему он не инициирует процедуру арбитража, генсек сказал: "Мы четко заявляли, что визы должны выдаваться делегациям всех стран"."Я искренне сомневаюсь, что арбитраж приведет к позитивному результату. И в любом случае, это не изменит – вероятно, даже это ухудшит - отношение принимающей страны (к России – ред.)", - добавил он.Он пояснил это тем, что "арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры".Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон, россия, сша
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Россия, США
09:29 19.09.2022 (обновлено: 09:43 19.09.2022)
Гутерреш не уверен, что арбитраж поможет с визами для российских дипломатов
Генсек ООН Гутерреш сомневается, что арбитраж поможет с выдачей виз российским дипломатам
ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что Россия
будет настаивать на запуске генсеком ООН
Антониу Гутеррешем арбитража против США
из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам.
Отвечая на вопрос о том, почему он не инициирует процедуру арбитража, генсек сказал: "Мы четко заявляли, что визы должны выдаваться делегациям всех стран".
"Я искренне сомневаюсь, что арбитраж приведет к позитивному результату. И в любом случае, это не изменит – вероятно, даже это ухудшит - отношение принимающей страны (к России – ред.)", - добавил он.
Он пояснил это тем, что "арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры".