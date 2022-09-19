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Гутерреш не уверен, что арбитраж поможет с визами для российских дипломатов

Гутерреш не уверен, что арбитраж поможет с визами для российских дипломатов - РИА Новости, 19.09.2022

Гутерреш не уверен, что арбитраж поможет с визами для российских дипломатов

Генсек ООН Антониу Гутерреш сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:29

2022-09-19T09:29

2022-09-19T09:43

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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью РИА Новости, что Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам.Отвечая на вопрос о том, почему он не инициирует процедуру арбитража, генсек сказал: "Мы четко заявляли, что визы должны выдаваться делегациям всех стран"."Я искренне сомневаюсь, что арбитраж приведет к позитивному результату. И в любом случае, это не изменит – вероятно, даже это ухудшит - отношение принимающей страны (к России – ред.)", - добавил он.Он пояснил это тем, что "арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры".Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, антониу гутерреш, оон, россия, сша