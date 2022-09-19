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Антониу Гутерреш: мы далеки от прямых переговоров Путина и Зеленского

Антониу Гутерреш: мы далеки от прямых переговоров Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.09.2022

Антониу Гутерреш: мы далеки от прямых переговоров Путина и Зеленского

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН откроется во вторник в Нью-Йорке на фоне масштабнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. О... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:30

2022-09-19T09:30

2022-09-19T09:36

антониу гутерреш

сергей лавров

джо байден

украина

сша

евросоюз

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Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН откроется во вторник в Нью-Йорке на фоне масштабнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. О важности предстоящего мероприятия, о перспективах прямых переговоров Путина и Зеленского, о будущем продуктовой сделки, о подвижках для экспорта российских удобрений, о вопросе военнопленных и о застарелой проблеме невыдачи виз США иностранным дипломатам в интервью РИА Новости рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш. Беседовал Алан Булкаты.– Вы запланировали встречу с президентом США на полях недели высокого уровня. Когда планируете встретиться и что хотите обсудить с ним?– Полагаю, наша встреча состоится в среду. Я встречусь со 140 главами государств, правительств, министрами, руководителями международных организаций. И конечно, я проведу встречу с президентом Джо Байденом. Мы будем обсуждать ключевые темы международной повестки.– На каких темах вы сосредоточитесь?– Это зависит и от президента Байдена. Но конечно же, мы обсудим конфликты в разных частях мира, обсудим климат. Я уверен, что мы коснемся проблем, связанных с устойчивым развитием, ситуации в развивающихся странах и (коснемся – ред.) "идеального шторма", с которым им приходится иметь дело из-за COVID-19, климатических изменений, а также роста цен на продукты и энергоносители в связи с войной на Украине.– Насколько я знаю, вы планируете также встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.– Конечно.– Что собираетесь обсудить с ним?– Мы, вероятно, будем обсуждать те же самые темы.– Будете ли обсуждать тему Украины?– Естественно.– Планируете ли говорить о зерновой сделке с Лавровым?– Конечно. Я два дня назад (в среду – ред.) провел разговор с президентом Владимиром Путиным. И я думаю, что мы обсудим (с Лавровым – ред.) все те же вопросы, которые мы поднимали относительно зерновой сделки, экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире. Мы усердно работаем над созданием условий для снятия всех препятствий, которые все еще мешают экспорту этих товаров. Ну и, конечно, мы будем обсуждать другие аспекты, относящиеся к украинскому конфликту, обсудим климат и международную повестку в целом.– А на какую дату назначена ваша встреча с Лавровым?– Не могу сказать сейчас. Но наша встреча, конечно же, состоится. Мое расписание все еще перекраивается, но я точно могу сказать, что встреча состоится.– Вы упомянули, что обсудили с президентом Путиным часть зерновой сделки, касающуюся России. Между тем, как заявил российский лидер, корабли с российскими удобрениями не идут дальше Евросоюза, они останавливаются в портах ЕС и не могут доставить удобрения в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Как вы собираетесь убедить Россию согласиться на продление продуктовой сделки?– Нет-нет. Прежде всего мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС – лидерами различных зон Евросоюза. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки.Мы также в контакте с портами. Мы получили позитивную информацию от Роттердама, от финского порта Котка. Мы также ведем дискуссии с Антверпеном, Гамбургом. Так что мы очень внимательно относимся к этой проблеме и весьма привержены ее решению.– Российский президент заявил, что РФ готова бесплатно направить 300 тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Евросоюза, в бедные страны. Вы не считаете, что эти грузы должны достичь пунктов назначения?– Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу. Во-вторых, если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание.– Путин также говорил о том, куда идет продовольствие (с Украины – ред.) в рамках зерновой сделки. Как вы знаете, 44% рейсов достигли развитых стран. И лишь 2% направились в Судан и Кению. Только 1% рейсов направился в Джибути, Сомали, Йемен и Ливан. Вы считаете справедливой такую ситуацию?– Вообще-то события развиваются. У нас уже есть значительный объем поставок, которые идут в Африку, Индию, Китай, в другие развивающиеся страны. И у нас есть информация, что крупнейшая доля, идущая в Турцию – значительная ее часть перенаправляется в другие страны и, в частности в страны "глобального Юга".– Что вы думаете по поводу идеи внести изменения в зерновую сделку – включить в нее положения об объемах зерна и удобрений, которые должны быть доставлены в бедные страны?– Думаю, это коммерческие контракты. Мы не собираемся также говорить и российским производителям, кому им следует продавать удобрения или продовольствие. Но мы настаиваем на том, что развивающимся странам надо предоставлять как можно больше (продовольствия – ред.). Также является правдой и то, что, когда вы продаете в развитые страны, это влияет на глобальные цены и это всем выгодно. Однако, очевидно, что лучший вариант, когда развивающиеся страны сами получают его (зерно – ред.).– На днях на пресс-конференции вы упомянули о планах по продлению и расширению продуктовой сделки. Что вы имели в виду? Вы говорили про экспорт аммиака?– Нет, я имею в виду… Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака (аммиачных удобрений – ред.) с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет. И есть аспекты, которые относятся к интересам Украины, к интересам России. И было бы интересно обсудить их, чтобы понять, возможно ли заключить более широкое соглашение.– Насколько я слышал Владимир Зеленский сказал, что он не готов содействовать транзиту (российского – ред.) аммиака, если Россия не передаст Киеву украинских пленных. Как вы это прокомментируете?– Обмен военнопленными – это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей.– Готова ли ООН содействовать обмену "всех на всех"?– Обычно мы не участвуем в обмене пленными – это прерогатива МККК. Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении.– Не так давно вы посетили Украину во второй раз, побывали в Одессе. Вы не собираетесь отправиться в Россию в обозримой перспективе?– Я собираюсь посетить Россию в определенный момент. Это зависит от возможностей. Да, я посетил Украину. Но у меня был длительный (телефонный – ред.) разговор с президентом Путиным. Никаких ограничений для посещения мной какой-либо из стран нет.– Возможно, вы собираетесь посетить РФ в этом году?– Возможно. Но это зависит от того, потребуется ли это, зависит от повестки, от приоритетов, от того, что будет происходить.– Что вы думаете по поводу возможности прямого разговора между президентом Путиным и Зеленским?– Я думаю было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом. Но если рассуждать реалистично, я полагаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами. Но это, конечно, зависит от них.– Вы готовы оказать услугу с целью содействия (проведению встречи между Путиным и Зеленским – ред.)?– Я всегда готов оказать добрую услугу. Но сами по себе добрые услуги не решают проблемы. Это зависит от желания обоих президентов.– Кстати говоря, вы говорили, что шансы на мирную договоренность сейчас минимальны. Почему вы так считаете?– Потому что я вижу, что обе стороны по-прежнему привержены (своим целям – ред.). Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали, президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно: мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться.– Вы не считаете, что огромные поставки вооружений Украине лишь отдаляют этот момент?– Эта война никогда не должна была начаться. И много факторов влияют на то, что война продолжается. Есть огромная концентрация с обеих сторон. Я считаю, что независимо от этой концентрации, должен наступить момент, в который люди осознают, что войны не помогают никому.– Не так давно Европейская комиссия остановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Это значит, что процесс получения виз для граждан РФ теперь усложнится. Более того, Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами. Вы не считаете, что такие шаги нарушают права человека, права рядовых россиян?– Я думаю, что отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам с началом войны на Украине. И очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут.– Но это выглядит как желание наказать обычных граждан.– По-моему, мы видели много людей, покинувших Россию, в том числе тех, кто не согласился с войной. Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать.– Как вы знаете, после того, как западные страны ввели санкции против России, экспорт российского газа в европейские государства стал практически невозможным. Вместо российского газа, там начинают пользоваться углем, ископаемым топливом, что определенно наносит ущерб климату. Вас это беспокоит?– Одна вещь предельно ясна. Если бы мир активно инвестировал в последние два десятилетия, как и следовало, в возобновляемые источники энергии, мы бы сейчас не столкнулись с существенным скачком цен на ископаемое топливо.Ископаемое топливо – это не будущее. Ископаемое топливо – это прошлое. И только при помощи "зеленой революции", с мощной ставкой на возобновляемую энергетику мы сможем решить все эти проблемы.– У меня вопрос по поводу российской делегации на этой неделе высокого уровня (сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20-26 сентября – ред.). Я знаю, что глава МИД РФ Сергей Лавров и часть делегатов получили визы США. Не уверен, получила ли визы вся делегация. Но такое происходит не в первый раз. Не в первый раз не только Россия, но и другие страны ООН испытывают проблемы с получением виз США. Почему вы не запускаете арбитраж, чтобы решить эту проблему?– Мы четко заявляли, что визы должны выдаваться делегациям всех стран. Я искренне сомневаюсь, что арбитраж приведет к позитивному результату. И в любом случае это не изменит – вероятно, даже это ухудшит отношение принимающей страны (к России – ред.). Потому что даже арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры.– Вы не боитесь, что страны начнут активнее выступать за перевод штаб-квартиры из США в другое место?– Я не считаю, что это реалистично. Но я настаиваю: это принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других стран для их прибытия в ООН и осуществления ими работы в рамках ООН. Эта наша позиция предельно четкая и я упорно боролся за выдачу виз членам российских делегаций.– Вы заявили как-то раз, что "продуктовая сделка", вероятно, самая важная вещь, которой вам удалось добиться в ходе своей работы на посту генерального секретаря. Вы считаете, что предстоящая неделя высокого уровня будет самой главной из тех, в которых вы участвовали, будучи генсеком ООН?– Я надеюсь на это. Потому что геополитические разногласия настолько существенны в данный момент и оказывают такое негативное воздействие (будь это мир и безопасность, будь это тот факт, что климатическая повестка уходит на второй план, будь это усиление неравенства по всему миру), что я надеюсь, что главы государств и правительств, которые прибудут сюда, смогут понять, что пришло время преодолеть разногласия, пришло время понять, что нам нужно сотрудничество от всех, чтобы ответить на масштабные вызовы, с которыми сталкивается мир.

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https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817146287.html

https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408364.html

https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html

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