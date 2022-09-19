https://ria.ru/20220919/vizy-1817765232.html

Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей

Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей - РИА Новости, 19.09.2022

Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения против россиян в Европе "не очень хорошей идеей", и выразил надежду, что эти... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:14

2022-09-19T09:14

2022-09-19T13:59

европа

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в мире

антониу гутерриш

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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения против россиян в Европе "не очень хорошей идеей", и выразил надежду, что эти визовые ограничения исчезнут по окончании военной операции на Украине.Отвечая в интервью агентству на вопрос о том, не считает ли генсек такие шаги нарушением прав человека в отношении россиян, Гутерреш отметил, что "отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам" с началом специальной военной операции на Украине."И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут", - сказал генсек.Он напомнил, что некоторые россияне пожелали покинуть Россию в свете событий на Украине."Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать", - добавил он.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220918/vizy-1817476558.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, оон, в мире, антониу гутерриш