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Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей - РИА Новости, 19.09.2022
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Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей
Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей - РИА Новости, 19.09.2022
Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения против россиян в Европе "не очень хорошей идеей", и выразил надежду, что эти... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:14
2022-09-19T13:59
европа
оон
в мире
антониу гутерриш
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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения против россиян в Европе "не очень хорошей идеей", и выразил надежду, что эти визовые ограничения исчезнут по окончании военной операции на Украине.Отвечая в интервью агентству на вопрос о том, не считает ли генсек такие шаги нарушением прав человека в отношении россиян, Гутерреш отметил, что "отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам" с началом специальной военной операции на Украине."И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут", - сказал генсек.Он напомнил, что некоторые россияне пожелали покинуть Россию в свете событий на Украине."Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать", - добавил он.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220918/vizy-1817476558.html
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европа, оон, в мире, антониу гутерриш
Европа, ООН, В мире, Антониу Гутерриш
09:14 19.09.2022 (обновлено: 13:59 19.09.2022)
 
Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей

Генсек ООН Гутерреш назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения против россиян в Европе "не очень хорошей идеей", и выразил надежду, что эти визовые ограничения исчезнут по окончании военной операции на Украине.
Отвечая в интервью агентству на вопрос о том, не считает ли генсек такие шаги нарушением прав человека в отношении россиян, Гутерреш отметил, что "отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам" с началом специальной военной операции на Украине.
"И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут", - сказал генсек.
Он напомнил, что некоторые россияне пожелали покинуть Россию в свете событий на Украине.
"Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать", - добавил он.
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Вчера, 11:02Инфографика
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
Читайте полный текст интервью >>>
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
08:52
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ЕвропаООНВ миреАнтониу Гутерриш
 
 
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