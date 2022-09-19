https://ria.ru/20220919/vizit-1817804945.html

В Кремле прокомментировали визит Пелоси в Армению

В Кремле прокомментировали визит Пелоси в Армению - РИА Новости, 19.09.2022

В Кремле прокомментировали визит Пелоси в Армению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван, отметил, что Россия будет... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:04

2022-09-19T12:04

2022-09-19T12:12

дмитрий песков

нэнси пелоси

армения

россия

политика

сша

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван, отметил, что Россия будет приветствовать шаги, ведущие на деле к нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном."Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают визит Пелоси в Армению и может ли эта поездка послужить разрешению конфликта с Азербайджаном.Пелоси 17-19 сентября совершает визит в Армению, где встречается с высокопоставленными лицами, в том числе премьером Николом Пашиняном.На прошлой неделе, в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов организации по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220919/politika-1817267082.html

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817720534.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, нэнси пелоси, армения, россия, политика, сша