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Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном
Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном - РИА Новости, 19.09.2022
Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном
Материальный ущерб Киргизии от конфликта с Таджикистаном составил примерно 17 миллионов долларов, заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:52
2022-09-19T13:52
2022-09-19T13:52
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Материальный ущерб Киргизии от конфликта с Таджикистаном составил примерно 17 миллионов долларов, заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского совбеза Марат Иманкулов."По предварительным данным, материальный ущерб составил 1,5 миллиарда сомов (17 миллионов долларов - ред.). Это не окончательные цифры, и они могут увеличиться", - сказал Иманкулов.По его словам, в результате военных действий разрушены и сожжены множество домов, учреждений, объектов бизнеса и инфраструктуры. "Мы в ближайшее время все это начнем восстанавливать, уже есть указ президента", - подчеркнул секретарь совбеза.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном
Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном в 17 миллионов долларов
БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Материальный ущерб Киргизии от конфликта с Таджикистаном составил примерно 17 миллионов долларов, заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского совбеза Марат Иманкулов.
"По предварительным данным, материальный ущерб составил 1,5 миллиарда сомов (17 миллионов долларов - ред.). Это не окончательные цифры, и они могут увеличиться", - сказал Иманкулов.
По его словам, в результате военных действий разрушены и сожжены множество домов, учреждений, объектов бизнеса и инфраструктуры. "Мы в ближайшее время все это начнем восстанавливать, уже есть указ президента", - подчеркнул секретарь совбеза.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.
Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.