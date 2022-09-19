https://ria.ru/20220919/uscherb-1817850223.html

Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном

Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном - РИА Новости, 19.09.2022

Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном

Материальный ущерб Киргизии от конфликта с Таджикистаном составил примерно 17 миллионов долларов, заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:52

2022-09-19T13:52

2022-09-19T13:52

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Материальный ущерб Киргизии от конфликта с Таджикистаном составил примерно 17 миллионов долларов, заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского совбеза Марат Иманкулов."По предварительным данным, материальный ущерб составил 1,5 миллиарда сомов (17 миллионов долларов - ред.). Это не окончательные цифры, и они могут увеличиться", - сказал Иманкулов.По его словам, в результате военных действий разрушены и сожжены множество домов, учреждений, объектов бизнеса и инфраструктуры. "Мы в ближайшее время все это начнем восстанавливать, уже есть указ президента", - подчеркнул секретарь совбеза.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии