https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
Обыкновенный фашизм. Как ВСУ расправляются с жителями Харьковской области
Обыкновенный фашизм. Как ВСУ расправляются с жителями Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2022
Обыкновенный фашизм. Как ВСУ расправляются с жителями Харьковской области
В Харьковской области полным ходом идет зачистка населения от "пророссийских элементов". Людей хватают на улицах и увозят в неизвестном направлении. Поводом для РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:12
2022-09-19T18:12
2022-09-19T18:49
александр дудчак
сергей марков
киев
украина
россия
служба безопасности украины
днр
харьковская область
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Владимир Ковалев. В Харьковской области полным ходом идет зачистка населения от "пророссийских элементов". Людей хватают на улицах и увозят в неизвестном направлении. Поводом для расправы может стать что угодно — от записи в социальных сетях до доноса обиженного соседа. О неприкрытом терроре киевского режима — в материале РИА Новости.Охота на людейУкраинские СМИ переполнены сообщениями о том, как их армия, СБУ и полиция борются с так называемыми "коллаборантами". Между тем за всем этим скрывается настоящий терроризм. Киев объявляет врагами государства тех, кто стал жить по новым правилам и перешел на российские стандарты образования, документооборота, здравоохранения.Работал учителем в школе — до трех лет лишения свободы. Продавал что-нибудь россиянам или оказывал иные услуги — пять. Занял должность в администрации, участвовал в решении организационных вопросов — десять. Судья или полицейский — 15. За информационное сопровождение российской политики — 20. Если в результате действий "коллаборанта" погибли люди или наступили другие "тяжкие последствия" — пожизненное. Возбудили больше тысячи подобных дел. Причем осужденные не подлежат обмену на военнопленных.Кроме того, судят за государственную измену. Но в этом случае обвинению придется доказать вред, нанесенный суверенитету Украины, территориальной целостности, обороноспособности или информационной безопасности. С "коллаборационизмом" достаточно простого взаимодействия с представителями России.В Сети немало роликов о том, как украинские военные разъезжают, например по Купянску, и выискивают тех, кто так или иначе сотрудничал с россиянами. Людей бьют, оскорбляют, унижают, заставляют просить прощения за работу на Москву. Рядовые украинцы передвигаются по "освобожденным территориям", как загнанные звери. Каждого в любую минуту могут объявить предателем.Невыдуманные историиНа людей охотится "территориальная оборона" Харьковской области. Карателей специально формировали из отрядов, которые в последние месяцы несли большие потери. По данным СМИ, Киев требует очистить от "врагов Украины" Изюм, Балаклею, Купянск и другие населенные пункты Харьковской области, где стояла российская армия, к концу сентября. Если боевики не уложатся в график, на помощь отправят тероборону из Львовской области."Фильтрация займет около десяти дней… В городе спокойно, военные занимаются зачисткой", — буднично описывает происходящее назначенный Киевом мэр Изюма Валерий Марченко.На практике это происходит следующим образом: возле человека останавливается автомобиль, зачастую гражданский, из которого выходят несколько военных. Прямо на улице устраивают допрос: кем работал, сколько получал, почему согласился сотрудничать с россиянами. Какими бы ни были ответы, судьба "коллаборанта" уже предрешена.К примеру, Валентина из Волновахи несколько дней не может связаться с подругой, живущей под Харьковом. До прихода союзных войск России, ДНР и ЛНР ее муж работал в местном отделе МЧС и при новых властях остался спасателем: вытаскивал из-под завалов людей, пострадавших из-за украинских обстрелов, тушил жилые дома. Он никогда не занимался политикой, только помогал окружающим."По словам коллег, его увезли прямо с рабочего места неизвестно куда. Теперь и подруга не выходит на связь, не отвечает на сообщения", — переживает Валентина.Карателям нередко помогают соседи: одни сводят личные счеты, другие надеются тем самым отвести опасность от себя, третьи просто ненавидят Россию. "Я работала медсестрой. Когда российская армия ушла, соседи сказали, что сдадут меня украинцам и те перережут мне горло. Составляли расстрельные списки", — рассказала Евгения из села Борисовка. Ей удалось спастись: сейчас она в лагере для беженцев в Белгородской области.Глас народаМежду тем не все украинцы настроены так свирепо. Как сообщает Киевский международный институт социологии, около половины граждан считают, что за сотрудничество с Россией не нужно наказывать бизнесменов и учителей. Преследование медиков одобрили 20 процентов, чиновников — 69. Разумеется, наиболее радикальны в западных областях Украины."Никто не сомневался в том, как украинские власти будут вести себя на этих территориях. Киев никогда не жалел своих граждан, а жителей Левобережной Украины там вообще не считают за людей. Это видно даже на примере Николаева, который находится под украинским контролем и не осажден, но там перебои с поставками воды, еды и лекарств", — говорит политолог Александр Дудчак.Чтобы обвинили в работе на Кремль, достаточно иметь в телефоне российский номер или неуважительно отозваться о каких-то украинских политиках, подчеркивает эксперт. Уклонение от мобилизации (которую в народе часто называют "могилизацией") — тоже предательство. Чтобы упростить репрессии, власти даже создали специальное онлайн-приложение, в котором можно быстро оформить донос в СБУ.При этом Запад даже не думает осуждать Киев, отмечает политолог Сергей Марков. "Во главе страны находятся марионетки, Украина должна превратиться в анти-Россию, поэтому проводится насильственная дерусификация населения. Те, кто не поддается, становятся жертвами жесточайших политических расправ", — указывает аналитик.Эту политику проводят с 2014-го, но раньше неонацисты задавали тон прежде всего в силовых структурах. Теперь же все государство под их властью, считает эксперт."Современную Украину можно сравнить с фашистскими режимами ХХ века в Италии и Германии. Выбор западных кураторов неслучаен — такие политические системы продемонстрировали высокую эффективность в условиях боевых действий", — подчеркивает Марков.Опрошенные РИА Новости специалисты полагают, что цель Киева только одна — расправами над жителями Харьковской области запугать остальных украинцев и заставить их отказаться от сотрудничества с Россией.
https://ria.ru/20220912/ukraina-1815647841.html
https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html
https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html
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александр дудчак, сергей марков, киев, украина, россия, служба безопасности украины, днр, харьковская область, спецоперация, политика
Александр Дудчак, Сергей Марков, Киев, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, ДНР, Харьковская область, Спецоперация, Политика
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Владимир Ковалев. В Харьковской области полным ходом идет зачистка населения от "пророссийских элементов". Людей хватают на улицах и увозят в неизвестном направлении. Поводом для расправы может стать что угодно — от записи в социальных сетях до доноса обиженного соседа. О неприкрытом терроре киевского режима — в материале РИА Новости.
Украинские СМИ переполнены сообщениями о том, как их армия, СБУ и полиция борются с так называемыми "коллаборантами". Между тем за всем этим скрывается настоящий терроризм. Киев объявляет врагами государства тех, кто стал жить по новым правилам и перешел на российские стандарты образования, документооборота, здравоохранения.
Работал учителем в школе — до трех лет лишения свободы. Продавал что-нибудь россиянам или оказывал иные услуги — пять. Занял должность в администрации, участвовал в решении организационных вопросов — десять. Судья или полицейский — 15. За информационное сопровождение российской политики — 20. Если в результате действий "коллаборанта" погибли люди или наступили другие "тяжкие последствия" — пожизненное. Возбудили больше тысячи подобных дел. Причем осужденные не подлежат обмену на военнопленных.
Кроме того, судят за государственную измену. Но в этом случае обвинению придется доказать вред, нанесенный суверенитету Украины, территориальной целостности, обороноспособности или информационной безопасности. С "коллаборационизмом" достаточно простого взаимодействия с представителями России.
В Сети немало роликов о том, как украинские военные разъезжают, например по Купянску, и выискивают тех, кто так или иначе сотрудничал с россиянами. Людей бьют, оскорбляют, унижают, заставляют просить прощения за работу на Москву. Рядовые украинцы передвигаются по "освобожденным территориям", как загнанные звери. Каждого в любую минуту могут объявить предателем.
На людей охотится "территориальная оборона" Харьковской области. Карателей специально формировали из отрядов, которые в последние месяцы несли большие потери. По данным СМИ, Киев требует очистить от "врагов Украины" Изюм, Балаклею, Купянск и другие населенные пункты Харьковской области, где стояла российская армия, к концу сентября. Если боевики не уложатся в график, на помощь отправят тероборону из Львовской области.
"Фильтрация займет около десяти дней… В городе спокойно, военные занимаются зачисткой", — буднично описывает происходящее назначенный Киевом мэр Изюма Валерий Марченко.
На практике это происходит следующим образом: возле человека останавливается автомобиль, зачастую гражданский, из которого выходят несколько военных. Прямо на улице устраивают допрос: кем работал, сколько получал, почему согласился сотрудничать с россиянами. Какими бы ни были ответы, судьба "коллаборанта" уже предрешена.
К примеру, Валентина из Волновахи несколько дней не может связаться с подругой, живущей под Харьковом. До прихода союзных войск России, ДНР и ЛНР ее муж работал в местном отделе МЧС и при новых властях остался спасателем: вытаскивал из-под завалов людей, пострадавших из-за украинских обстрелов, тушил жилые дома. Он никогда не занимался политикой, только помогал окружающим.
"По словам коллег, его увезли прямо с рабочего места неизвестно куда. Теперь и подруга не выходит на связь, не отвечает на сообщения", — переживает Валентина.
Карателям нередко помогают соседи: одни сводят личные счеты, другие надеются тем самым отвести опасность от себя, третьи просто ненавидят Россию. "Я работала медсестрой. Когда российская армия ушла, соседи сказали, что сдадут меня украинцам и те перережут мне горло. Составляли расстрельные списки", — рассказала Евгения из села Борисовка. Ей удалось спастись: сейчас она в лагере для беженцев в Белгородской области.
Между тем не все украинцы настроены так свирепо. Как сообщает Киевский международный институт социологии, около половины граждан считают, что за сотрудничество с Россией не нужно наказывать бизнесменов и учителей. Преследование медиков одобрили 20 процентов, чиновников — 69. Разумеется, наиболее радикальны в западных областях Украины.
"Никто не сомневался в том, как украинские власти будут вести себя на этих территориях. Киев никогда не жалел своих граждан, а жителей Левобережной Украины там вообще не считают за людей. Это видно даже на примере Николаева, который находится под украинским контролем и не осажден, но там перебои с поставками воды, еды и лекарств", — говорит политолог Александр Дудчак.
Чтобы обвинили в работе на Кремль, достаточно иметь в телефоне российский номер или неуважительно отозваться о каких-то украинских политиках, подчеркивает эксперт. Уклонение от мобилизации (которую в народе часто называют "могилизацией") — тоже предательство. Чтобы упростить репрессии, власти даже создали специальное онлайн-приложение, в котором можно быстро оформить донос в СБУ.
При этом Запад даже не думает осуждать Киев, отмечает политолог Сергей Марков. "Во главе страны находятся марионетки, Украина должна превратиться в анти-Россию, поэтому проводится насильственная дерусификация населения. Те, кто не поддается, становятся жертвами жесточайших политических расправ", — указывает аналитик.
Эту политику проводят с 2014-го, но раньше неонацисты задавали тон прежде всего в силовых структурах. Теперь же все государство под их властью, считает эксперт.
"Современную Украину можно сравнить с фашистскими режимами ХХ века в Италии и Германии. Выбор западных кураторов неслучаен — такие политические системы продемонстрировали высокую эффективность в условиях боевых действий", — подчеркивает Марков.
Опрошенные РИА Новости специалисты полагают, что цель Киева только одна — расправами над жителями Харьковской области запугать остальных украинцев и заставить их отказаться от сотрудничества с Россией.