https://ria.ru/20220919/udobreniya-1817762301.html

Гутерреш призвал к свободному экспорту российских удобрений через Европу

Гутерреш призвал к свободному экспорту российских удобрений через Европу - РИА Новости, 19.09.2022

Гутерреш призвал к свободному экспорту российских удобрений через Европу

Всемирная продовольственная программа может доставить в бедные страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в европейских портах, заявил в интервью... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:02

2022-09-19T09:02

2022-09-19T10:27

антониу гутерреш

оон

россия

экономика

европа

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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Всемирная продовольственная программа может доставить в бедные страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в европейских портах, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проинформировал генсека ООН о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. По словам российского лидера Россия готова бесплатно передать их в развивающиеся страны."Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу", - сказал Гутерреш."Во-вторых, если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание", - добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.Читайте полный текст интервью >>>

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Генсек ООН: нужно обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу Всемирная продовольственная программа может доставить в бедные страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в европейских портах, заявил РИА Новости генсек ООН. Но прежде, по словам Гутерреша, нужно обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу. 2022-09-19T09:02 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антониу гутерреш, оон, россия, экономика, европа