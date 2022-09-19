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В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности - РИА Новости, 19.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220919/tpu-1817273513.html
В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности
В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности - РИА Новости, 19.09.2022
В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности
Группу перспективных соединений-антиоксидантов получили и исследовали ученые ТПУ. По их словам, новые вещества найдут широкое применение как в медицине при... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T03:00
2022-09-19T03:00
наука
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медицина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Группу перспективных соединений-антиоксидантов получили и исследовали ученые ТПУ. По их словам, новые вещества найдут широкое применение как в медицине при лечении, например, психических заболеваний, так и в пищевой и химической промышленности. Результаты опубликованы в журнале Antioxidants.Свободные радикалы кислорода — химически активные атомы с одним несвязанным электроном, излишек которых в организме часто приводит к разрушению клеток. Для борьбы с ними, по словам специалистов, применяют антиоксиданты, то есть соединения, способные захватывать свободный кислород.Антиоксиданты широко применяются для лечения и профилактики заболеваний, в том числе психических и онкологических, а также в качестве полезных добавок в пище и косметике, рассказали ученые.Команда специалистов Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" синтезировала и изучила группу новых антиоксидантов, относящихся к производным фенотиазина. По словам ученых, им также удалось разработать методику оценки антиоксидантной активности для любых соединений.В основе полученных соединений лежит система из гетероцикла тиазина с двумя ядрами бензола, объяснили ученые. Благодаря такой структуре новые вещества являются хорошими донорами электронов и легко вступают в реакции захвата свободных радикалов кислорода.Специалисты ТПУ нашли оптимальные условия, в которых полученные соединения проявляют антиоксидантную активность. Это позволит создать на их основе новые препараты комбинированного действия, уверены ученые. По их словам, новые соединения также будут востребованы в пищевой и химической промышленности."Синтез новых производных фенотиазина — одно из наиболее актуальных направлений фармакологии сегодня. Мы надеемся, что наши соединения лягут в основу новых лекарств для борьбы с психическими патологиями ", — рассказала Короткова.Разработанная в ТПУ методика оценки эффективности антиоксидантов основана на химическом моделировании реакции восстановления кислорода в клетках и тканях организма человека, объяснили создатели.Работы проводились при участии специалистов Института медико-биологических проблем РАН. В дальнейшем научный коллектив намерен исследовать новые применения полученных производных фенотиазина и синтезировать на их основе новые соединения этого класса с улучшенными свойствами.ТПУ — участник программы "Приоритет 2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза заложены три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".
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Наука, Россия, Российская академия наук, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Открытия - РИА Наука, Медицина, Томский политехнический университет
03:00 19.09.2022
 

В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности

© Фото : пресс-служба ТПУРабота ученых в Микробиологической лаборатории ТПУ
Работа ученых в Микробиологической лаборатории ТПУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Группу перспективных соединений-антиоксидантов получили и исследовали ученые ТПУ. По их словам, новые вещества найдут широкое применение как в медицине при лечении, например, психических заболеваний, так и в пищевой и химической промышленности. Результаты опубликованы в журнале Antioxidants.
Свободные радикалы кислорода — химически активные атомы с одним несвязанным электроном, излишек которых в организме часто приводит к разрушению клеток. Для борьбы с ними, по словам специалистов, применяют антиоксиданты, то есть соединения, способные захватывать свободный кислород.
Антиоксиданты широко применяются для лечения и профилактики заболеваний, в том числе психических и онкологических, а также в качестве полезных добавок в пище и косметике, рассказали ученые.
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Команда специалистов Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" синтезировала и изучила группу новых антиоксидантов, относящихся к производным фенотиазина. По словам ученых, им также удалось разработать методику оценки антиоксидантной активности для любых соединений.

"Производные фенотиазина в XX веке обеспечили революцию в лечении психических болезней. Они успешно используются в качестве антигистаминных препаратов, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Также известно об их антибактериальном, противоопухолевом и противотуберкулезном действии", — рассказала профессор Отделения химической инженерии ТПУ Елена Короткова.

В основе полученных соединений лежит система из гетероцикла тиазина с двумя ядрами бензола, объяснили ученые. Благодаря такой структуре новые вещества являются хорошими донорами электронов и легко вступают в реакции захвата свободных радикалов кислорода.
Специалисты ТПУ нашли оптимальные условия, в которых полученные соединения проявляют антиоксидантную активность. Это позволит создать на их основе новые препараты комбинированного действия, уверены ученые. По их словам, новые соединения также будут востребованы в пищевой и химической промышленности.
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"Синтез новых производных фенотиазина — одно из наиболее актуальных направлений фармакологии сегодня. Мы надеемся, что наши соединения лягут в основу новых лекарств для борьбы с психическими патологиями ", — рассказала Короткова.
Разработанная в ТПУ методика оценки эффективности антиоксидантов основана на химическом моделировании реакции восстановления кислорода в клетках и тканях организма человека, объяснили создатели.
Работы проводились при участии специалистов Института медико-биологических проблем РАН. В дальнейшем научный коллектив намерен исследовать новые применения полученных производных фенотиазина и синтезировать на их основе новые соединения этого класса с улучшенными свойствами.
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ТПУ — участник программы "Приоритет 2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза заложены три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".
 
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