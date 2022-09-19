https://ria.ru/20220919/tpu-1817273513.html

В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности

В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности - РИА Новости, 19.09.2022

В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности

Группу перспективных соединений-антиоксидантов получили и исследовали ученые ТПУ. По их словам, новые вещества найдут широкое применение как в медицине при... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T03:00

2022-09-19T03:00

2022-09-19T03:00

наука

россия

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университетская наука

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томский политехнический университет

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Группу перспективных соединений-антиоксидантов получили и исследовали ученые ТПУ. По их словам, новые вещества найдут широкое применение как в медицине при лечении, например, психических заболеваний, так и в пищевой и химической промышленности. Результаты опубликованы в журнале Antioxidants.Свободные радикалы кислорода — химически активные атомы с одним несвязанным электроном, излишек которых в организме часто приводит к разрушению клеток. Для борьбы с ними, по словам специалистов, применяют антиоксиданты, то есть соединения, способные захватывать свободный кислород.Антиоксиданты широко применяются для лечения и профилактики заболеваний, в том числе психических и онкологических, а также в качестве полезных добавок в пище и косметике, рассказали ученые.Команда специалистов Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" синтезировала и изучила группу новых антиоксидантов, относящихся к производным фенотиазина. По словам ученых, им также удалось разработать методику оценки антиоксидантной активности для любых соединений.В основе полученных соединений лежит система из гетероцикла тиазина с двумя ядрами бензола, объяснили ученые. Благодаря такой структуре новые вещества являются хорошими донорами электронов и легко вступают в реакции захвата свободных радикалов кислорода.Специалисты ТПУ нашли оптимальные условия, в которых полученные соединения проявляют антиоксидантную активность. Это позволит создать на их основе новые препараты комбинированного действия, уверены ученые. По их словам, новые соединения также будут востребованы в пищевой и химической промышленности."Синтез новых производных фенотиазина — одно из наиболее актуальных направлений фармакологии сегодня. Мы надеемся, что наши соединения лягут в основу новых лекарств для борьбы с психическими патологиями ", — рассказала Короткова.Разработанная в ТПУ методика оценки эффективности антиоксидантов основана на химическом моделировании реакции восстановления кислорода в клетках и тканях организма человека, объяснили создатели.Работы проводились при участии специалистов Института медико-биологических проблем РАН. В дальнейшем научный коллектив намерен исследовать новые применения полученных производных фенотиазина и синтезировать на их основе новые соединения этого класса с улучшенными свойствами.ТПУ — участник программы "Приоритет 2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза заложены три стратегических проекта — "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".

https://ria.ru/20220915/sgu-1816693568.html

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россия, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука, открытия - риа наука, медицина, томский политехнический университет