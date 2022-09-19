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США обращаются с Тайванем как с игрушкой, пишет China Daily - РИА Новости, 19.09.2022
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США обращаются с Тайванем как с игрушкой, пишет China Daily
США обращаются с Тайванем как с игрушкой, пишет China Daily - РИА Новости, 19.09.2022
США обращаются с Тайванем как с игрушкой, пишет China Daily
США не защищают Тайвань, а используют остров в качестве приманки, чтобы спровоцировать Китай на применение силы, пишет China Daily. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:34
2022-09-19T17:47
в мире
сша
китай
тайвань
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. США не защищают Тайвань, а используют остров в качестве приманки, чтобы спровоцировать Китай на применение силы, пишет China Daily."Таким образом, становится ясно, что Вашингтон считает три совместных Коммюнике между правительствами КНР и США, послужившие политической основой двусторонних отношений, лишь клочками бумаги", — утверждает издание.Авторы статьи полагают, что США безрассудно порождают идеальный шторм посредством нового варианта закона об отношениях с Тайванем, который, если его одобрит конгресс, позволит Вашингтону напрямую предоставить военную поддержку острову.Накануне президент США в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем Вашингтон встанет на защиту острова. В августе ситуация вокруг этой территории обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай не признает суверенитета Тайваня, считая его своей провинцией, и выступает категорически против контактов властей острова с чиновниками из других стран.
https://ria.ru/20220919/tayvan-1817846177.html
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в мире, сша, китай, тайвань
В мире, США, Китай, Тайвань
17:34 19.09.2022 (обновлено: 17:47 19.09.2022)
 
США обращаются с Тайванем как с игрушкой, пишет China Daily

China Daily: США используют Тайвань как приманку, чтобы спровоцировать Китай

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018"
Военнослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. США не защищают Тайвань, а используют остров в качестве приманки, чтобы спровоцировать Китай на применение силы, пишет China Daily.
"Таким образом, становится ясно, что Вашингтон считает три совместных Коммюнике между правительствами КНР и США, послужившие политической основой двусторонних отношений, лишь клочками бумаги", — утверждает издание.
Авторы статьи полагают, что США безрассудно порождают идеальный шторм посредством нового варианта закона об отношениях с Тайванем, который, если его одобрит конгресс, позволит Вашингтону напрямую предоставить военную поддержку острову.
Накануне президент США в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем Вашингтон встанет на защиту острова. В августе ситуация вокруг этой территории обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай не признает суверенитета Тайваня, считая его своей провинцией, и выступает категорически против контактов властей острова с чиновниками из других стран.

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