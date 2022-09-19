https://ria.ru/20220919/tayvan-1817747821.html

Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем

Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем - РИА Новости, 19.09.2022

Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем

Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем, сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T02:22

2022-09-19T02:22

2022-09-19T07:10

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем, сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.Он уточнил, что при этом США якобы продолжают признавать территориальную целостность КНР.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220916/kitay-1817267875.html

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в мире, сша, тайвань, китай, джо байден