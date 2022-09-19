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Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем - РИА Новости, 19.09.2022
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Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем
Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем - РИА Новости, 19.09.2022
Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем
Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем, сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T02:22
2022-09-19T07:10
в мире
сша
тайвань
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем, сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.Он уточнил, что при этом США якобы продолжают признавать территориальную целостность КНР.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
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в мире, сша, тайвань, китай, джо байден
В мире, США, Тайвань, Китай, Джо Байден
02:22 19.09.2022 (обновлено: 07:10 19.09.2022)
 
Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем

Байден: США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с КНР

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем, сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
"Да, в том случае, если будет беспрецедентная атака", — заявил Байден.
Он уточнил, что при этом США якобы продолжают признавать территориальную целостность КНР.

"Мы согласны с тем, под чем мы подписались много лет назад. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом", — заявил Байден.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

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