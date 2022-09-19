https://ria.ru/20220919/tayvan-1817781651.html

В МИД Китая ответили на слова Байдена о помощи Тайваню в случае атаки

В МИД Китая ответили на слова Байдена о помощи Тайваню в случае атаки - РИА Новости, 19.09.2022

В МИД Китая ответили на слова Байдена о помощи Тайваню в случае атаки

Власти Китая раскритиковали высказывания президента США Джо Байдена по Тайваню, Пекин уже сделал Вашингтону строгое представление, рассказала официальный... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:36

2022-09-19T10:36

2022-09-19T14:54

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ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Власти Китая раскритиковали высказывания президента США Джо Байдена по Тайваню, Пекин уже сделал Вашингтону строгое представление, рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Заявления американской стороны грубо нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова", — заявила дипломат.Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США выступят в защиту Тайваня, если Пекин попытается развязать военный конфликт, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". При этом он подчеркнул, что Вашингтон не поощряет стремления Тайбея к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом.После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.На прошлой неделе CNN со ссылкой на заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220919/bayden-1817783576.html

https://ria.ru/20220916/tsru-1817438854.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, тайвань, мид кнр, сша