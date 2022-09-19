https://ria.ru/20220919/starlink-1817821794.html

Сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии и Иране

Сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии и Иране - РИА Новости, 19.09.2022

Сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии и Иране

Подключение к спутниковой сети нового поколения Starlink не будет доступно для жителей России: она не включена в карту покрытия Starlink, как и Китай,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:47

2022-09-19T12:47

2022-09-19T12:47

spacex

технологии

россия

китай

белоруссия

иран

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подключение к спутниковой сети нового поколения Starlink не будет доступно для жителей России: она не включена в карту покрытия Starlink, как и Китай, Белоруссия, Иран, Афганистан и Северная Корея, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.Ранее в понедельник главный исполнительный директор компании SpaceX, которая является разработчиком глобальной спутниковой сети Starlink, заявил, что подключение к Starlink теперь доступно из любой точки планеты, включая Антарктиду."Благодарим вас за проявленный интерес к заказу Starlink! Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов. По мере получения разрешений наша зона покрытия будет продолжать расширяться, поэтому, пожалуйста, уточняйте будущую доступность в вашем регионе", - говорится на официальном сайте спутниковой системы при проверке наличия доставки спутникового интернета по адресу на территории России.На сайте спутниковой сети, судя по карте покрытия, возможность подключиться к Starlink на территории России не предполагается: страна не числится ни в категории waitlist ("лист ожидания"), где указана, например, Украина, ни в категории coming soon ("скоро будет"), как, например, Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Индия, страны Африки и большей части Южной Америки. Сеть также не будет доступна на территории Китая, Ирана, Афганистана, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и Северной Кореи.РИА Новости направило запрос в Минцифры и Роскомнадзор.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. SpaceX запустила проект в феврале 2018 года. Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч в 2019 году.В воскресенье SpaceX запустила на орбиту еще 54 спутника Starlink и теперь у компании более 2300 таких действующих спутников с более чем 500 тысячами активных подписчиков.

https://ria.ru/20220907/mask-1815000676.html

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811308474.html

россия

китай

белоруссия

иран

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

spacex, технологии, россия, китай, белоруссия, иран, кндр (северная корея)