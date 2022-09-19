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Сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии и Иране - РИА Новости, 19.09.2022
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Сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии и Иране
Сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии и Иране - РИА Новости, 19.09.2022
Сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии и Иране
Подключение к спутниковой сети нового поколения Starlink не будет доступно для жителей России: она не включена в карту покрытия Starlink, как и Китай,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:47
2022-09-19T12:47
spacex
технологии
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китай
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подключение к спутниковой сети нового поколения Starlink не будет доступно для жителей России: она не включена в карту покрытия Starlink, как и Китай, Белоруссия, Иран, Афганистан и Северная Корея, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.Ранее в понедельник главный исполнительный директор компании SpaceX, которая является разработчиком глобальной спутниковой сети Starlink, заявил, что подключение к Starlink теперь доступно из любой точки планеты, включая Антарктиду."Благодарим вас за проявленный интерес к заказу Starlink! Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов. По мере получения разрешений наша зона покрытия будет продолжать расширяться, поэтому, пожалуйста, уточняйте будущую доступность в вашем регионе", - говорится на официальном сайте спутниковой системы при проверке наличия доставки спутникового интернета по адресу на территории России.На сайте спутниковой сети, судя по карте покрытия, возможность подключиться к Starlink на территории России не предполагается: страна не числится ни в категории waitlist ("лист ожидания"), где указана, например, Украина, ни в категории coming soon ("скоро будет"), как, например, Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Индия, страны Африки и большей части Южной Америки. Сеть также не будет доступна на территории Китая, Ирана, Афганистана, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и Северной Кореи.РИА Новости направило запрос в Минцифры и Роскомнадзор.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. SpaceX запустила проект в феврале 2018 года. Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч в 2019 году.В воскресенье SpaceX запустила на орбиту еще 54 спутника Starlink и теперь у компании более 2300 таких действующих спутников с более чем 500 тысячами активных подписчиков.
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spacex, технологии, россия, китай, белоруссия, иран, кндр (северная корея)
SpaceX, Технологии, Россия, Китай, Белоруссия, Иран, КНДР (Северная Корея)
12:47 19.09.2022
 
Сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии и Иране

Спутниковая сеть Starlink не будет работать в России, Китае, Белоруссии, Иране и КНДР

© @SpaceX/TwitterКадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
© @SpaceX/Twitter
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подключение к спутниковой сети нового поколения Starlink не будет доступно для жителей России: она не включена в карту покрытия Starlink, как и Китай, Белоруссия, Иран, Афганистан и Северная Корея, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
Ранее в понедельник главный исполнительный директор компании SpaceX, которая является разработчиком глобальной спутниковой сети Starlink, заявил, что подключение к Starlink теперь доступно из любой точки планеты, включая Антарктиду.
"Благодарим вас за проявленный интерес к заказу Starlink! Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов. По мере получения разрешений наша зона покрытия будет продолжать расширяться, поэтому, пожалуйста, уточняйте будущую доступность в вашем регионе", - говорится на официальном сайте спутниковой системы при проверке наличия доставки спутникового интернета по адресу на территории России.
На сайте спутниковой сети, судя по карте покрытия, возможность подключиться к Starlink на территории России не предполагается: страна не числится ни в категории waitlist ("лист ожидания"), где указана, например, Украина, ни в категории coming soon ("скоро будет"), как, например, Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Индия, страны Африки и большей части Южной Америки. Сеть также не будет доступна на территории Китая, Ирана, Афганистана, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и Северной Кореи.
РИА Новости направило запрос в Минцифры и Роскомнадзор.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. SpaceX запустила проект в феврале 2018 года. Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч в 2019 году.
В воскресенье SpaceX запустила на орбиту еще 54 спутника Starlink и теперь у компании более 2300 таких действующих спутников с более чем 500 тысячами активных подписчиков.

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