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Китайцы напомнили Америке о ее грехах после антироссийской инициативы в ООН

Китайцы напомнили Америке о ее грехах после антироссийской инициативы в ООН - РИА Новости, 19.09.2022

Китайцы напомнили Америке о ее грехах после антироссийской инициативы в ООН

Читатели китайской газеты "Гуаньча" обвинили США в лицемерии из-за статьи о том, что Вашингтон вернулся к идее об антироссийской "реформе ООН". РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:15

2022-09-19T17:15

2022-09-19T17:59

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" обвинили США в лицемерии из-за статьи о том, что Вашингтон вернулся к идее об антироссийской "реформе ООН".В частности, издание напомнило, что в последние месяцы Штаты все чаще призывают исключить Россию из Совбеза либо из организации вообще. Теперь же речь зашла об ограничении права вето пяти постоянных членов."Однако, как прямо заявил министр иностранных дел ЮАР, критиковать всю систему вето только из-за России — это слишком лицемерно", — написано в статье."Гуаньча" назвала американскую инициативу большим обманом. Читатели газеты согласились с оценкой издания."А затем Россия наложит на это предложение вето", — написал один из юзеров.Другой читатель назвал целью США убедить мир в том, что Россия мешает другим странам."Это отлично сочетается с принципами пропагандистской войны западных СМИ", — пояснил он."Раз уж заговорили о реформах, может, и насчет реформы задолженности по членским взносам поговорим?" — поинтересовался еще один пользователь.Он призвал исключать из ООН страны, которые не платят членские взносы, несмотря на финансовую возможность делать это. Также, по мнению юзера, необходимо перенести штаб-квартиру организации из США в "нормальное место".Другой читатель напомнил о фейковых доказательствах наличия у Ирака химического оружия, из-за которого США начали военное вторжение в страну в 2003 году."Если бы ООН была хоть чуточку полезна, она бы давно исключила этого бандита (США. — Прим. ред.)!" — добавил пользователь."Шанхайская организация сотрудничества может просто превратиться в азиатскую версию Организации Объединенных Наций", — допустил другой.Еще один читатель согласился с ним и назвал Азию "надеждой на мир"."Штаты и Европа находятся в полном застое и серьезной рецессии, поэтому все хотят запрыгнуть на азиатский поезд", — написал он."Почему бы ей не развиться в глобальную версию ООН, в которой состоят все страны, кроме членов НАТО?" — предложил еще один читатель."Соединенные Штаты, вы должны четко понимать, что устранение пяти постоянных членов и права вето — это открытие ящика Пандоры", — написал другой.В последнее время США все чаще призывают "реформировать" ООН. Так, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд неоднократно заявляла, что Вашингтон выступает за расширение географического представительства в Совете Безопасности и реформу использования права вето.Совет Безопасности ООН состоит из 15 стран, но доминирующую роль в нем играют пять постоянных членов — США, Россия, Китай, Франция и Великобритания, обладающих правом вето. Остальные десять государств сменяются каждые два года. Состав Совбеза отражает соотношение сил в мире после Второй мировой войны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220916/putin-1817264136.html

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https://ria.ru/20220915/evropa-1817025089.html

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в мире, сша, россия, китай, нато, оон, линда томас-гринфилд