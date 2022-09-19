https://ria.ru/20220919/ssha-1817897851.html

США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны

США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022

США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны

Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине, заявил начальник... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:04

2022-09-19T16:04

2022-09-19T16:10

игорь кириллов

украина

россия

вашингтон (штат)

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он напомнил, что с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, совещание было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)."Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: "…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…" Конец цитаты", - заявил Кириллов.

https://ria.ru/20220919/ssha-1817896119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

игорь кириллов, украина, россия, вашингтон (штат), вооруженные силы рф, в мире