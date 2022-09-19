16:04 19.09.2022 (обновлено: 16:10 19.09.2022)
США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны
В Минобороны заявили, что США не ответили, зачем уничтожили документы о биолабораториях
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовЛаборатория
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, совещание было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
"Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: "…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…" Конец цитаты", - заявил Кириллов.