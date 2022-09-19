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США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022
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США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны
США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны - РИА Новости, 19.09.2022
США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны
Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине, заявил начальник... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:04
2022-09-19T16:10
игорь кириллов
украина
россия
вашингтон (штат)
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он напомнил, что с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, совещание было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)."Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: "…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…" Конец цитаты", - заявил Кириллов.
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игорь кириллов, украина, россия, вашингтон (штат), вооруженные силы рф, в мире
Игорь Кириллов, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Вооруженные силы РФ, В мире
16:04 19.09.2022 (обновлено: 16:10 19.09.2022)
 
США не объяснили уничтожение документов о лабораториях, заявило Минобороны

В Минобороны заявили, что США не ответили, зачем уничтожили документы о биолабораториях

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, совещание было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
"Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: "…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…" Конец цитаты", - заявил Кириллов.

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