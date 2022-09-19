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США не хотят общаться с Россией о Грайнер и Уилане, заявили в МИД - РИА Новости, 19.09.2022
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США не хотят общаться с Россией о Грайнер и Уилане, заявили в МИД
США не хотят общаться с Россией о Грайнер и Уилане, заявили в МИД - РИА Новости, 19.09.2022
США не хотят общаться с Россией о Грайнер и Уилане, заявили в МИД
Москва готова к диалогу с Вашингтоном по осужденным в РФ Бриттни Грайнер и Полу Уилану, но вместо общения по дипканалам посольство США занято соцсетями, заявила РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:43
2022-09-19T11:03
россия
сша
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва готова к диалогу с Вашингтоном по осужденным в РФ Бриттни Грайнер и Полу Уилану, но вместо общения по дипканалам посольство США занято соцсетями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осуждённых граждан США в России и России в США. Если у посольства США в Москве найдётся минута свободного времени, они расскажут об этом президенту (Джо) Байдену, а тот в свою очередь родственникам Уилана и Грайнер", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Дело в том, что вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей - поддержания контактов с дипломатами страны пребывания - посольство США в Москве занимается каким-то медиа-безумием. Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют "весёлые картинки", а в перерывах изучают московские улицы после ударного "отдыха", - добавила она.Президент США Джо Байден в пятницу принял в Белом доме родственников Уилана и Грайнер, отбывающих заключение в России. При этом администрация президента не смогла объяснить родственникам заключенных требования России по обмену. Администрация США заявляет, что направила российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два". Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
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россия, сша, в мире, бриттни грайнер, пол уилан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, В мире, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:43 19.09.2022 (обновлено: 11:03 19.09.2022)
 
США не хотят общаться с Россией о Грайнер и Уилане, заявили в МИД

Захарова: вместо общения о Грайнер и Уилане посольство США занято соцсетями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва готова к диалогу с Вашингтоном по осужденным в РФ Бриттни Грайнер и Полу Уилану, но вместо общения по дипканалам посольство США занято соцсетями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осуждённых граждан США в России и России в США. Если у посольства США в Москве найдётся минута свободного времени, они расскажут об этом президенту (Джо) Байдену, а тот в свою очередь родственникам Уилана и Грайнер", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Дело в том, что вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей - поддержания контактов с дипломатами страны пребывания - посольство США в Москве занимается каким-то медиа-безумием. Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют "весёлые картинки", а в перерывах изучают московские улицы после ударного "отдыха", - добавила она.
Президент США Джо Байден в пятницу принял в Белом доме родственников Уилана и Грайнер, отбывающих заключение в России. При этом администрация президента не смогла объяснить родственникам заключенных требования России по обмену. Администрация США заявляет, что направила российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два". Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

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