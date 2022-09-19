https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817839200.html

Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября

Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября - РИА Новости, 19.09.2022

Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября

Комиссия по расследованию работы биолабораторий США на территории Украины соберется 22 сентября в ГД, в заседании примут участие заместитель министра... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:20

2022-09-19T13:20

2022-09-19T13:32

специальная военная операция на украине

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сергей рябков

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ирина яровая

сша

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Комиссия по расследованию работы биолабораторий США на территории Украины соберется 22 сентября в ГД, в заседании примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.22 сентября в Государственной Думе состоится очередное заседание Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, сообщили в пресс-службе Госдумы."В заседании примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов", - также сообщили в ГД.В состав парламентской комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов, ее сопредседателями комиссии являются заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, была создана по инициативе ГД, необходимость расследования деятельности биологических лабораторий США неоднократно подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20220915/issledovaniya-1816997553.html

https://ria.ru/20220913/biolaboratorii-1816575266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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