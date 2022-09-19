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Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября - РИА Новости, 19.09.2022
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Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября
Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября - РИА Новости, 19.09.2022
Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября
Комиссия по расследованию работы биолабораторий США на территории Украины соберется 22 сентября в ГД, в заседании примут участие заместитель министра... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:20
2022-09-19T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей рябков
игорь кириллов
ирина яровая
сша
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Комиссия по расследованию работы биолабораторий США на территории Украины соберется 22 сентября в ГД, в заседании примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.22 сентября в Государственной Думе состоится очередное заседание Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, сообщили в пресс-службе Госдумы."В заседании примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов", - также сообщили в ГД.В состав парламентской комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов, ее сопредседателями комиссии являются заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, была создана по инициативе ГД, необходимость расследования деятельности биологических лабораторий США неоднократно подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20220915/issledovaniya-1816997553.html
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в мире, россия, сергей рябков, игорь кириллов, ирина яровая, сша, украина, госдума рф, вооруженные силы рф, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Рябков, Игорь Кириллов, Ирина Яровая, США, Украина, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Совет Федерации РФ
13:20 19.09.2022 (обновлено: 13:32 19.09.2022)
 
Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября

Комиссия по биолабораториям США с участием Рябкова соберется 22 сентября в Госдуме

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Комиссия по расследованию работы биолабораторий США на территории Украины соберется 22 сентября в ГД, в заседании примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
22 сентября в Государственной Думе состоится очередное заседание Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"В заседании примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов", - также сообщили в ГД.
В состав парламентской комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов, ее сопредседателями комиссии являются заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, была создана по инициативе ГД, необходимость расследования деятельности биологических лабораторий США неоднократно подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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