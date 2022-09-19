13:20 19.09.2022 (обновлено: 13:32 19.09.2022)
Комиссия по биолабораториям США соберется в Госдуме 22 сентября
Комиссия по биолабораториям США с участием Рябкова соберется 22 сентября в Госдуме
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Комиссия по расследованию работы биолабораторий США на территории Украины соберется 22 сентября в ГД, в заседании примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
22 сентября в Государственной Думе состоится очередное заседание Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"В заседании примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов", - также сообщили в ГД.
В состав парламентской комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов, ее сопредседателями комиссии являются заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, была создана по инициативе ГД, необходимость расследования деятельности биологических лабораторий США неоднократно подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.