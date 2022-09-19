https://ria.ru/20220919/senator-1817875265.html
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2022
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:04
2022-09-19T15:04
2022-09-19T15:13
политика
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евросоюз
брюссель
владимир чижов
артур парфенчиков
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В Карелии 11 сентября прошли выборы главы республики, победил действующий губернатор Артур Парфенчиков, который ранее в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова. Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации и будет делегирован сенатором от Карелии. Сам Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет."Ожидается, что Чижов начнёт свою работу сенатором, скорее всего, в начале октября", - сказал собеседник агентства.
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политика, россия, евросоюз, брюссель, владимир чижов, артур парфенчиков, совет федерации рф
Политика, Россия, Евросоюз, Брюссель, Владимир Чижов, Артур Парфенчиков, Совет Федерации РФ
15:04 19.09.2022 (обновлено: 15:13 19.09.2022)
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник
Источник сообщил, что постпред при ЕС Чижов может стать сенатором в начале октября