Рейтинг@Mail.ru
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/senator-1817875265.html
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2022
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:04
2022-09-19T15:13
политика
россия
евросоюз
брюссель
владимир чижов
артур парфенчиков
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155149/76/1551497658_0:142:2730:1678_1920x0_80_0_0_15182b35237bf874ae200ed297585f38.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В Карелии 11 сентября прошли выборы главы республики, победил действующий губернатор Артур Парфенчиков, который ранее в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова. Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации и будет делегирован сенатором от Карелии. Сам Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет."Ожидается, что Чижов начнёт свою работу сенатором, скорее всего, в начале октября", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220907/zses-1815266339.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155149/76/1551497658_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_88ef25578d6519d897674d65102605b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, евросоюз, брюссель, владимир чижов, артур парфенчиков, совет федерации рф
Политика, Россия, Евросоюз, Брюссель, Владимир Чижов, Артур Парфенчиков, Совет Федерации РФ
15:04 19.09.2022 (обновлено: 15:13 19.09.2022)
 
Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник

Источник сообщил, что постпред при ЕС Чижов может стать сенатором в начале октября

© РИА Новости / Геннадий МельникВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Владимир Чижов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В Карелии 11 сентября прошли выборы главы республики, победил действующий губернатор Артур Парфенчиков, который ранее в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова. Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации и будет делегирован сенатором от Карелии. Сам Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.
"Ожидается, что Чижов начнёт свою работу сенатором, скорее всего, в начале октября", - сказал собеседник агентства.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 20:37Специальная военная операция на Украине
Чижов назвал присутствие ВС России на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности
 
ПолитикаРоссияЕвросоюзБрюссельВладимир ЧижовАртур ПарфенчиковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала