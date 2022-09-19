https://ria.ru/20220919/senator-1817875265.html

Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник

Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2022

Постпред Чижов может стать сенатором, сообщил источник

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:04

2022-09-19T15:04

2022-09-19T15:13

политика

россия

евросоюз

брюссель

владимир чижов

артур парфенчиков

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155149/76/1551497658_0:142:2730:1678_1920x0_80_0_0_15182b35237bf874ae200ed297585f38.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов может прийти сенатором от Карелии в Совет Федерации в начале октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В Карелии 11 сентября прошли выборы главы республики, победил действующий губернатор Артур Парфенчиков, который ранее в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова. Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Чижов уйдёт осенью в Совет Федерации и будет делегирован сенатором от Карелии. Сам Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет."Ожидается, что Чижов начнёт свою работу сенатором, скорее всего, в начале октября", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220907/zses-1815266339.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, евросоюз, брюссель, владимир чижов, артур парфенчиков, совет федерации рф