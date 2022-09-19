https://ria.ru/20220919/referendum-1818000674.html

В Госдуме оценили готовность избирательной системы ЛНР к референдуму

В Госдуме оценили готовность избирательной системы ЛНР к референдуму - РИА Новости, 19.09.2022

В Госдуме оценили готовность избирательной системы ЛНР к референдуму

Избирательная система ЛНР с начала сентября на 100% готова к проведению референдума о признании республики субъектом РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:06

2022-09-19T22:06

2022-09-19T22:06

специальная военная операция на украине

виктор водолацкий

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

донбасс

госдума рф

снг

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избирательная система ЛНР с начала сентября на 100% готова к проведению референдума о признании республики субъектом РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий.Общественная палата Луганской Народной Республики в понедельник выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ. В палате считают, что вхождение республики в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию ЛНР. При этом глава палаты отметил, что это дело не одного дня и о конкретной дате говорить рано."Нахожусь здесь (в Донбассе) без выезда скоро уже будет семь месяцев. Проехал все города, населенные пункты, те, которые вернулись исторически, и везде говорят о проблемах, о восстановлении, но первый вопрос: когда будет референдум? Это с июля месяца… Избирательная система ЛНР уже с первых чисел сентября (на) 100% была готова к проведению в любой день референдума…", - сообщил Водолацкий.По его словам, в сентябре жители республики начали писать в Общественную палату о необходимости проведения референдума."В палату обратились почти все общественные организации… Не реагировать – преступно. Поэтому палата приняла такое решение. Теперь мяч на стороне республики", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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Разговор Пушилина с Пасечником о совместной подготовке к голосованию в ДНР и ЛНР Пушилин опубликовал видео своего разговора с Пасечником, где он предлагает синхронизировать подготовку к голосованиям в ДНР и ЛНР 2022-09-19T22:06 true PT0M51S

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Наталья Макарова

виктор водолацкий, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, донбасс, госдума рф, снг