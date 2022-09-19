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Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/referendum-1817976224.html
Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа
Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа - РИА Новости, 19.09.2022
Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что призыв общественной палаты ЛНР немедленно провести референдум - это не заявление политиков, это... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:02
2022-09-19T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что призыв общественной палаты ЛНР немедленно провести референдум - это не заявление политиков, это глас народа, который давно этого ждет.Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."Призыв общественной палаты ЛНР о скорейшем проведении референдума - это не заявление политиков, это глас народа, который ждёт и требует этого давно и настойчиво, практически с мая 2014-го, а после полного освобождения территории республики особенно настойчиво", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, референдум о признании ЛНР субъектом РФ - это лишь процедура, которая открывает путь к воссоединению и возвращению в лоно единого государство."И люди требуют этот шаг сделать. Власть должна этот призыв услышать и максимально соответствовать ожиданиям людей", - добавил Мирошник.
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в мире, родион мирошник, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
20:02 19.09.2022
 
Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа

Глава представительства ЛНР Мирошник: призыв ОП ЛНР о референдуме — это глас народа

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что призыв общественной палаты ЛНР немедленно провести референдум - это не заявление политиков, это глас народа, который давно этого ждет.
Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ.
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"Призыв общественной палаты ЛНР о скорейшем проведении референдума - это не заявление политиков, это глас народа, который ждёт и требует этого давно и настойчиво, практически с мая 2014-го, а после полного освобождения территории республики особенно настойчиво", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, референдум о признании ЛНР субъектом РФ - это лишь процедура, которая открывает путь к воссоединению и возвращению в лоно единого государство.
"И люди требуют этот шаг сделать. Власть должна этот призыв услышать и максимально соответствовать ожиданиям людей", - добавил Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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