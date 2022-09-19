https://ria.ru/20220919/referendum-1817976224.html

Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа

Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа - РИА Новости, 19.09.2022

Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что призыв общественной палаты ЛНР немедленно провести референдум - это не заявление политиков, это... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:02

2022-09-19T20:02

2022-09-19T20:02

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родион мирошник

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что призыв общественной палаты ЛНР немедленно провести референдум - это не заявление политиков, это глас народа, который давно этого ждет.Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."Призыв общественной палаты ЛНР о скорейшем проведении референдума - это не заявление политиков, это глас народа, который ждёт и требует этого давно и настойчиво, практически с мая 2014-го, а после полного освобождения территории республики особенно настойчиво", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, референдум о признании ЛНР субъектом РФ - это лишь процедура, которая открывает путь к воссоединению и возвращению в лоно единого государство."И люди требуют этот шаг сделать. Власть должна этот призыв услышать и максимально соответствовать ожиданиям людей", - добавил Мирошник.

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Наталья Макарова

в мире, родион мирошник, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины