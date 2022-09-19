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Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа
Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа - РИА Новости, 19.09.2022
Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что призыв общественной палаты ЛНР немедленно провести референдум - это не заявление политиков, это... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:02
2022-09-19T20:02
2022-09-19T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что призыв общественной палаты ЛНР немедленно провести референдум - это не заявление политиков, это глас народа, который давно этого ждет.Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."Призыв общественной палаты ЛНР о скорейшем проведении референдума - это не заявление политиков, это глас народа, который ждёт и требует этого давно и настойчиво, практически с мая 2014-го, а после полного освобождения территории республики особенно настойчиво", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, референдум о признании ЛНР субъектом РФ - это лишь процедура, которая открывает путь к воссоединению и возвращению в лоно единого государство."И люди требуют этот шаг сделать. Власть должна этот призыв услышать и максимально соответствовать ожиданиям людей", - добавил Мирошник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мирошник назвал призыв ОП ЛНР о референдуме гласом народа
Глава представительства ЛНР Мирошник: призыв ОП ЛНР о референдуме — это глас народа