https://ria.ru/20220919/referendum-1817969324.html

Референдум в ЛНР спровоцирует истерику Киева и Запада, считают в Госдуме

Референдум в ЛНР спровоцирует истерику Киева и Запада, считают в Госдуме - РИА Новости, 19.09.2022

Референдум в ЛНР спровоцирует истерику Киева и Запада, считают в Госдуме

Референдум в ЛНР спровоцирует небывалую истерику киевского режима и бешенство Запада, поэтому надо обеспечить безопасность голосования, считает член... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:34

2022-09-19T19:34

2022-09-19T19:34

специальная военная операция на украине

дмитрий белик

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

киев

в мире

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Референдум в ЛНР спровоцирует небывалую истерику киевского режима и бешенство Запада, поэтому надо обеспечить безопасность голосования, считает член международного комитета Думы Дмитрий Белик.Общественная палата Луганской Народной Республики в понедельник выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ. В палате считают, что вхождение республики в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию ЛНР. При этом глава палаты отметил, что это дело не одного дня и о конкретной дате говорить рано."Точка в вопросе волеизъявления должна быть поставлена, при этом референдум спровоцирует небывалую истерику киевского режима и приведет в бешенство его западных кураторов, поэтому важно обеспечить безопасность населения территорий", - сообщил РИА Новости Белик.Он отметил, что людей, объединенных "неуклонным стремлением и огромным желанием быть вместе с Россией", не запугает и не остановит "преступная политика официального Киева, разменявшего интересы украинского народа и бросившего страну к ногам коллективного Запада"."Еще 8 лет назад жители Донбасса смело заявили о том, что способны пойти против неонацизма, эти стремления неонацисты им не простили. Все эти годы они мстят Донбассу", - добавил депутат.

https://ria.ru/20220919/lnr-1817964829.html

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киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий белик, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, киев, в мире, госдума рф