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Референдум в ЛНР спровоцирует истерику Киева и Запада, считают в Госдуме - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/referendum-1817969324.html
Референдум в ЛНР спровоцирует истерику Киева и Запада, считают в Госдуме
Референдум в ЛНР спровоцирует истерику Киева и Запада, считают в Госдуме - РИА Новости, 19.09.2022
Референдум в ЛНР спровоцирует истерику Киева и Запада, считают в Госдуме
Референдум в ЛНР спровоцирует небывалую истерику киевского режима и бешенство Запада, поэтому надо обеспечить безопасность голосования, считает член... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:34
2022-09-19T19:34
специальная военная операция на украине
дмитрий белик
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
киев
в мире
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Референдум в ЛНР спровоцирует небывалую истерику киевского режима и бешенство Запада, поэтому надо обеспечить безопасность голосования, считает член международного комитета Думы Дмитрий Белик.Общественная палата Луганской Народной Республики в понедельник выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ. В палате считают, что вхождение республики в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию ЛНР. При этом глава палаты отметил, что это дело не одного дня и о конкретной дате говорить рано."Точка в вопросе волеизъявления должна быть поставлена, при этом референдум спровоцирует небывалую истерику киевского режима и приведет в бешенство его западных кураторов, поэтому важно обеспечить безопасность населения территорий", - сообщил РИА Новости Белик.Он отметил, что людей, объединенных "неуклонным стремлением и огромным желанием быть вместе с Россией", не запугает и не остановит "преступная политика официального Киева, разменявшего интересы украинского народа и бросившего страну к ногам коллективного Запада"."Еще 8 лет назад жители Донбасса смело заявили о том, что способны пойти против неонацизма, эти стремления неонацисты им не простили. Все эти годы они мстят Донбассу", - добавил депутат.
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луганская народная республика
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дмитрий белик, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, киев, в мире, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Белик, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Киев, В мире, Госдума РФ
19:34 19.09.2022
 
Референдум в ЛНР спровоцирует истерику Киева и Запада, считают в Госдуме

Депутат Белик: референдум в ЛНР спровоцирует истерику Запада, надо обеспечить безопасность

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЗдание Народного Совета города Луганска
Здание Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Здание Народного Совета города Луганска. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Референдум в ЛНР спровоцирует небывалую истерику киевского режима и бешенство Запада, поэтому надо обеспечить безопасность голосования, считает член международного комитета Думы Дмитрий Белик.
Общественная палата Луганской Народной Республики в понедельник выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ. В палате считают, что вхождение республики в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию ЛНР. При этом глава палаты отметил, что это дело не одного дня и о конкретной дате говорить рано.
"Точка в вопросе волеизъявления должна быть поставлена, при этом референдум спровоцирует небывалую истерику киевского режима и приведет в бешенство его западных кураторов, поэтому важно обеспечить безопасность населения территорий", - сообщил РИА Новости Белик.
Он отметил, что людей, объединенных "неуклонным стремлением и огромным желанием быть вместе с Россией", не запугает и не остановит "преступная политика официального Киева, разменявшего интересы украинского народа и бросившего страну к ногам коллективного Запада".
"Еще 8 лет назад жители Донбасса смело заявили о том, что способны пойти против неонацизма, эти стремления неонацисты им не простили. Все эти годы они мстят Донбассу", - добавил депутат.

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