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В Госдуме призвали создать условия для референдума в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
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В Госдуме призвали создать условия для референдума в ЛНР
В Госдуме призвали создать условия для референдума в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
В Госдуме призвали создать условия для референдума в ЛНР
Необходимо создать условия для проведения референдума о признании ЛНР субъектом РФ, чтобы избежать организации киевскими националистами терактов для срыва этого РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:15
2022-09-19T19:15
в мире
алексей чепа
леонид пасечник
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Необходимо создать условия для проведения референдума о признании ЛНР субъектом РФ, чтобы избежать организации киевскими националистами терактов для срыва этого события, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Общественная палата Луганской Народной Республики в понедельник выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ. В палате считают, что вхождение республики в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию ЛНР. При этом глава палаты отметил, что это дело не одного дня и о конкретной дате говорить рано."Абсолютно солидарен (с мнением о безопасности ЛНР в случае проведения референдума). На встречах с представителями освобожденных территорий об этом говорят постоянно. Для проведения референдума в ЛНР надо создать определенные условия. Учитывая (уже произошедшие) террористические акты на освобожденных территориях, есть угроза (срыва референдума), чем обязательно воспользуются националистические структуры Киева. Надо все взвесить и подготовиться… Время на подготовку было и есть… Наверное, кто-то должен отвечать за сроки (подготовки события), но референдум надо проводить", - сообщил Чепа РИА Новости.
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в мире, алексей чепа, леонид пасечник, госдума рф
В мире, Алексей Чепа, Леонид Пасечник, Госдума РФ
19:15 19.09.2022
 
В Госдуме призвали создать условия для референдума в ЛНР

Депутат Госдумы Чепа призвал создать условия для референдума в ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ здании Госдумы
В здании Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Необходимо создать условия для проведения референдума о признании ЛНР субъектом РФ, чтобы избежать организации киевскими националистами терактов для срыва этого события, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Общественная палата Луганской Народной Республики в понедельник выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ. В палате считают, что вхождение республики в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию ЛНР. При этом глава палаты отметил, что это дело не одного дня и о конкретной дате говорить рано.
"Абсолютно солидарен (с мнением о безопасности ЛНР в случае проведения референдума). На встречах с представителями освобожденных территорий об этом говорят постоянно. Для проведения референдума в ЛНР надо создать определенные условия. Учитывая (уже произошедшие) террористические акты на освобожденных территориях, есть угроза (срыва референдума), чем обязательно воспользуются националистические структуры Киева. Надо все взвесить и подготовиться… Время на подготовку было и есть… Наверное, кто-то должен отвечать за сроки (подготовки события), но референдум надо проводить", - сообщил Чепа РИА Новости.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 19:05
Жители ЛНР, ДНР и Херсонской области призвали к скорейшему референдуму
 
В миреАлексей ЧепаЛеонид ПасечникГосдума РФ
 
 
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