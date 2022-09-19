https://ria.ru/20220919/referendum-1817965321.html

В Госдуме призвали создать условия для референдума в ЛНР

В Госдуме призвали создать условия для референдума в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022

В Госдуме призвали создать условия для референдума в ЛНР

Необходимо создать условия для проведения референдума о признании ЛНР субъектом РФ, чтобы избежать организации киевскими националистами терактов для срыва этого РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:15

2022-09-19T19:15

2022-09-19T19:15

в мире

алексей чепа

леонид пасечник

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Необходимо создать условия для проведения референдума о признании ЛНР субъектом РФ, чтобы избежать организации киевскими националистами терактов для срыва этого события, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Общественная палата Луганской Народной Республики в понедельник выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ. В палате считают, что вхождение республики в состав РФ не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию ЛНР. При этом глава палаты отметил, что это дело не одного дня и о конкретной дате говорить рано."Абсолютно солидарен (с мнением о безопасности ЛНР в случае проведения референдума). На встречах с представителями освобожденных территорий об этом говорят постоянно. Для проведения референдума в ЛНР надо создать определенные условия. Учитывая (уже произошедшие) террористические акты на освобожденных территориях, есть угроза (срыва референдума), чем обязательно воспользуются националистические структуры Киева. Надо все взвесить и подготовиться… Время на подготовку было и есть… Наверное, кто-то должен отвечать за сроки (подготовки события), но референдум надо проводить", - сообщил Чепа РИА Новости.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817962210.html

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в мире, алексей чепа, леонид пасечник, госдума рф