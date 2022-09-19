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Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП - РИА Новости, 19.09.2022
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП
Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:01
2022-09-19T18:01
2022-09-19T18:01
специальная военная операция на украине
политика
алексей карякин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
в мире
донбасс
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."У людей один и тот же вопрос: когда произойдет референдум? Люди опасаются того, что происходит, эти обстрелы, соответственно, люди верят в то, что после референдума настанет стабильность", - сказал Карякин в эфире "России 24".
луганская народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ЛНР предлагают немедленно провести референдум о признании республики субъектом России
Члены Общественной палаты ЛНР подписывают обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании регионом России.
2022-09-19T18:01
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей карякин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, в мире, донбасс, видео
Специальная военная операция на Украине, Политика, Алексей Карякин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Донбасс
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.
2022-09-19T18:01
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PT1M10S
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП
Глава ОП: в ЛНР верят, что с вхождением в состав России в республике настанет стабильность