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Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП

Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП - РИА Новости, 19.09.2022

Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП

Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:01

2022-09-19T18:01

2022-09-19T18:01

специальная военная операция на украине

политика

алексей карякин

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

в мире

донбасс

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."У людей один и тот же вопрос: когда произойдет референдум? Люди опасаются того, что происходит, эти обстрелы, соответственно, люди верят в то, что после референдума настанет стабильность", - сказал Карякин в эфире "России 24".

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В ЛНР предлагают немедленно провести референдум о признании республики субъектом России Члены Общественной палаты ЛНР подписывают обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании регионом России. 2022-09-19T18:01 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, алексей карякин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, в мире, донбасс, видео