Рейтинг@Mail.ru
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/referendum-1817933954.html
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП - РИА Новости, 19.09.2022
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП
Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:01
2022-09-19T18:01
специальная военная операция на украине
политика
алексей карякин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
в мире
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817915352_0:217:3255:2047_1920x0_80_0_0_8d2775d1d368e34248c5fb937efd0f57.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."У людей один и тот же вопрос: когда произойдет референдум? Люди опасаются того, что происходит, эти обстрелы, соответственно, люди верят в то, что после референдума настанет стабильность", - сказал Карякин в эфире "России 24".
луганская народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В ЛНР предлагают немедленно провести референдум о признании республики субъектом России
Члены Общественной палаты ЛНР подписывают обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании регионом России.
2022-09-19T18:01
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817915352_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_634f8ed09cc7ebb0a52ad9549ac3ae01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, алексей карякин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, в мире, донбасс, видео
Специальная военная операция на Украине, Политика, Алексей Карякин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Донбасс
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.
2022-09-19T18:01
true
PT1M10S
18:01 19.09.2022
 
Люди верят, что после референдума в ЛНР придет стабильность, заявили в ОП

Глава ОП: в ЛНР верят, что с вхождением в состав России в республике настанет стабильность

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЖители станицы Луганской с флагом России
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Жители станицы Луганской с флагом России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики верят в то, что после вхождения в состав России в ней настанет стабильность, заявил глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.
Ранее в понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ.
"У людей один и тот же вопрос: когда произойдет референдум? Люди опасаются того, что происходит, эти обстрелы, соответственно, люди верят в то, что после референдума настанет стабильность", - сказал Карякин в эфире "России 24".
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАлексей КарякинЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала