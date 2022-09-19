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Референдум о вхождении в Россию — вопрос не одного дня, считают в ОП ЛНР
Референдум о вхождении в Россию — вопрос не одного дня, считают в ОП ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
Референдум о вхождении в Россию — вопрос не одного дня, считают в ОП ЛНР
Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин считает, что референдум по вхождению республики в состав России — это "вопрос не одного дня". РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:44
2022-09-19T17:44
2022-09-19T18:20
луганская народная республика
россия
политика
в мире
донбасс
специальная военная операция на украине
алексей карякин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин считает, что референдум по вхождению республики в состав России — это "вопрос не одного дня".Ранее в понедельник общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, сегодня мы только сегодня обратились и говорить о дате... еще рано", - сказал Карякин в эфире телеканала "Россия 24".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ЛНР предлагают немедленно провести референдум о признании республики субъектом России
Члены Общественной палаты ЛНР подписывают обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании регионом России.
2022-09-19T17:44
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:44 19.09.2022 (обновлено: 18:20 19.09.2022)
Референдум о вхождении в Россию — вопрос не одного дня, считают в ОП ЛНР
ОП ЛНР: референдум о вхождении в Россию — это вопрос не одного дня, говорить о дате рано