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Референдум о вхождении в Россию — вопрос не одного дня, считают в ОП ЛНР

Референдум о вхождении в Россию — вопрос не одного дня, считают в ОП ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022

Референдум о вхождении в Россию — вопрос не одного дня, считают в ОП ЛНР

Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин считает, что референдум по вхождению республики в состав России — это "вопрос не одного дня". РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:44

2022-09-19T17:44

2022-09-19T18:20

луганская народная республика

россия

политика

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донбасс

специальная военная операция на украине

алексей карякин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты ЛНР Алексей Карякин считает, что референдум по вхождению республики в состав России — это "вопрос не одного дня".Ранее в понедельник общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ."Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, сегодня мы только сегодня обратились и говорить о дате... еще рано", - сказал Карякин в эфире телеканала "Россия 24".

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В ЛНР предлагают немедленно провести референдум о признании республики субъектом России Члены Общественной палаты ЛНР подписывают обращение к главе республики с просьбой провести референдум о признании регионом России. 2022-09-19T17:44 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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