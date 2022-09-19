https://ria.ru/20220919/pushilin-1817980580.html

Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР

Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022

Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат республик по проведению референдумов и необходимость... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:26

2022-09-19T20:26

2022-09-19T21:12

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денис пушилин

леонид пасечник

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат республик по проведению референдумов и необходимость синхронизации дальнейших действий."Нам сегодня поступили обращения общественных палат. Это не что иное, как отображение мнения наших людей, которое давно витает в воздухе. Я считаю, что некоторые моменты нам нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать... У меня предложение - объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму", - заявил Пушилин в разговоре с Пасечником. Видеозапись разговора глава ДНР опубликовал в своем Telegram-канале.Глава ДНР также предложил Пасечнику дать поручения силовым структурам для совместной проработки вопросов безопасности, "что в свете обстрелов последних дней и недель является крайне немаловажным"."И, я думаю, с таким учетом мы, как и в прошедшие годы, за эти восемь лет, когда республики в один момент рождались, когда республики в один день проводили референдум в 14-м году, так же справимся и здесь, но наши действия должны быть синхронны", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

https://ria.ru/20220919/referendum-1817969324.html

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Разговор Пушилина с Пасечником о совместной подготовке к голосованию в ДНР и ЛНР Пушилин опубликовал видео своего разговора с Пасечником, где он предлагает синхронизировать подготовку к голосованиям в ДНР и ЛНР 2022-09-19T20:26 true PT0M51S

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник