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Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
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Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР
Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.09.2022
Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат республик по проведению референдумов и необходимость... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T20:26
2022-09-19T21:12
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат республик по проведению референдумов и необходимость синхронизации дальнейших действий."Нам сегодня поступили обращения общественных палат. Это не что иное, как отображение мнения наших людей, которое давно витает в воздухе. Я считаю, что некоторые моменты нам нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать... У меня предложение - объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму", - заявил Пушилин в разговоре с Пасечником. Видеозапись разговора глава ДНР опубликовал в своем Telegram-канале.Глава ДНР также предложил Пасечнику дать поручения силовым структурам для совместной проработки вопросов безопасности, "что в свете обстрелов последних дней и недель является крайне немаловажным"."И, я думаю, с таким учетом мы, как и в прошедшие годы, за эти восемь лет, когда республики в один момент рождались, когда республики в один день проводили референдум в 14-м году, так же справимся и здесь, но наши действия должны быть синхронны", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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Разговор Пушилина с Пасечником о совместной подготовке к голосованию в ДНР и ЛНР
Пушилин опубликовал видео своего разговора с Пасечником, где он предлагает синхронизировать подготовку к голосованиям в ДНР и ЛНР
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник
20:26 19.09.2022 (обновлено: 21:12 19.09.2022)
 
Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР

Пушилин обсудил с Пасечником обращения общественных палат ДНР и ЛНР

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат республик по проведению референдумов и необходимость синхронизации дальнейших действий.
"Нам сегодня поступили обращения общественных палат. Это не что иное, как отображение мнения наших людей, которое давно витает в воздухе. Я считаю, что некоторые моменты нам нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать... У меня предложение - объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму", - заявил Пушилин в разговоре с Пасечником. Видеозапись разговора глава ДНР опубликовал в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР также предложил Пасечнику дать поручения силовым структурам для совместной проработки вопросов безопасности, "что в свете обстрелов последних дней и недель является крайне немаловажным".
"И, я думаю, с таким учетом мы, как и в прошедшие годы, за эти восемь лет, когда республики в один момент рождались, когда республики в один день проводили референдум в 14-м году, так же справимся и здесь, но наши действия должны быть синхронны", - сказал Пушилин.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид Пасечник
 
 
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