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В Амурской области сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке - РИА Новости, 19.09.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220919/priamure-1817751240.html
В Амурской области сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке
В Амурской области сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке - РИА Новости, 19.09.2022
В Амурской области сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке
Сельским врачам нескольких районов Амурской области оплатят первоначальный взнос по ипотеке, спецпрограмму разработают до 1 октября текущего года, заявил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T04:25
2022-09-19T04:25
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен - РИА Новости. Сельским врачам нескольких районов Амурской области оплатят первоначальный взнос по ипотеке, спецпрограмму разработают до 1 октября текущего года, заявил губернатор Василий Орлов.Дополнительная мера поддержки для врачей и среднего медицинского персонала разрабатывается по поручению главы Приамурья.Как рассказала глава минэкономразвития области Оксана Кукшенева, на первом этапе в программе будут участвовать пять муниципальных образований, где медицинские работники требуются особенно остро. Рассчитывать на новую меру поддержки смогут специалисты, работающие в госучреждениях Ромненского, Мазановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского районов и Бурейского округа.По словам губернатора, через полгода работы программы будет проведен анализ, и, если она будет востребована и эффективна, рассмотрят варианты дальнейшего развития."Распространить действие программы на другие территории области, а также предусмотреть поддержку учителей и преподавателей техникумов", - разъяснил Орлов.Отмечается, что до 1 октября разработка программы должна быть завершена.
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
04:25 19.09.2022
 
В Амурской области сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке

В нескольких районах Приамурья сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен - РИА Новости. Сельским врачам нескольких районов Амурской области оплатят первоначальный взнос по ипотеке, спецпрограмму разработают до 1 октября текущего года, заявил губернатор Василий Орлов.
Дополнительная мера поддержки для врачей и среднего медицинского персонала разрабатывается по поручению главы Приамурья.
"За счет средств областного бюджета медикам, работающим в сельской местности, компенсируют сумму первоначального взноса по льготной ипотеке и помогут выплатить проценты по кредиту. Программа должна быть максимально простой для людей. Задача - привлечь специалистов в медучреждения сельской местности", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как рассказала глава минэкономразвития области Оксана Кукшенева, на первом этапе в программе будут участвовать пять муниципальных образований, где медицинские работники требуются особенно остро. Рассчитывать на новую меру поддержки смогут специалисты, работающие в госучреждениях Ромненского, Мазановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского районов и Бурейского округа.
По словам губернатора, через полгода работы программы будет проведен анализ, и, если она будет востребована и эффективна, рассмотрят варианты дальнейшего развития.
"Распространить действие программы на другие территории области, а также предусмотреть поддержку учителей и преподавателей техникумов", - разъяснил Орлов.
Отмечается, что до 1 октября разработка программы должна быть завершена.
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