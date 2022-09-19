https://ria.ru/20220919/priamure-1817751240.html

В Амурской области сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке

В Амурской области сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке - РИА Новости, 19.09.2022

В Амурской области сельским врачам оплатят первоначальный взнос по ипотеке

Сельским врачам нескольких районов Амурской области оплатят первоначальный взнос по ипотеке, спецпрограмму разработают до 1 октября текущего года, заявил... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T04:25

2022-09-19T04:25

2022-09-19T04:25

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен - РИА Новости. Сельским врачам нескольких районов Амурской области оплатят первоначальный взнос по ипотеке, спецпрограмму разработают до 1 октября текущего года, заявил губернатор Василий Орлов.Дополнительная мера поддержки для врачей и среднего медицинского персонала разрабатывается по поручению главы Приамурья.Как рассказала глава минэкономразвития области Оксана Кукшенева, на первом этапе в программе будут участвовать пять муниципальных образований, где медицинские работники требуются особенно остро. Рассчитывать на новую меру поддержки смогут специалисты, работающие в госучреждениях Ромненского, Мазановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского районов и Бурейского округа.По словам губернатора, через полгода работы программы будет проведен анализ, и, если она будет востребована и эффективна, рассмотрят варианты дальнейшего развития."Распространить действие программы на другие территории области, а также предусмотреть поддержку учителей и преподавателей техникумов", - разъяснил Орлов.Отмечается, что до 1 октября разработка программы должна быть завершена.

https://ria.ru/20220908/agrarii-1815386186.html

амурская область

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общество, василий орлов (губернатор), амурская область