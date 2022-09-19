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Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации - РИА Новости, 19.09.2022
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Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации
Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации - РИА Новости, 19.09.2022
Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации
Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила в Министерстве обороны Армении ряд инициатив по деэскалации напряженности с РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T21:12
2022-09-19T22:12
в мире
армения
азербайджан
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
анатолий сидоров
григорий карасин
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ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила в Министерстве обороны Армении ряд инициатив по деэскалации напряженности с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе ОДКБ.Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий группу, проинформировал главу военного ведомства Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе и рассказал о предложениях по урегулированию конфликта.После встречи передовая группа миссии отправилась в Москву.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
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в мире, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, анатолий сидоров, григорий карасин, ереван, совет федерации рф
В мире, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия, Анатолий Сидоров, Григорий Карасин, Ереван, Совет Федерации РФ
21:12 19.09.2022 (обновлено: 22:12 19.09.2022)
 
Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации

Передовая группа миссии ОДКБ в Армении выработала предложения по деэскалации на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила в Министерстве обороны Армении ряд инициатив по деэскалации напряженности с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий группу, проинформировал главу военного ведомства Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе и рассказал о предложениях по урегулированию конфликта.

"Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности", — говорится в сообщении.

После встречи передовая группа миссии отправилась в Москву.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

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