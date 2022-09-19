https://ria.ru/20220919/predlozheniya-1817986570.html

Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации

Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации - РИА Новости, 19.09.2022

Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила в Министерстве обороны Армении ряд инициатив по деэскалации напряженности с РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T21:12

2022-09-19T21:12

2022-09-19T22:12

в мире

армения

азербайджан

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

россия

анатолий сидоров

григорий карасин

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ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила в Министерстве обороны Армении ряд инициатив по деэскалации напряженности с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе ОДКБ.Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий группу, проинформировал главу военного ведомства Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе и рассказал о предложениях по урегулированию конфликта.После встречи передовая группа миссии отправилась в Москву.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220914/odkb-1816798332.html

https://ria.ru/20220913/putin-1816612702.html

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в мире, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, анатолий сидоров, григорий карасин, ереван, совет федерации рф