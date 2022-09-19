21:12 19.09.2022 (обновлено: 22:12 19.09.2022)
Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении выработала предложения по деэскалации на границе
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила в Министерстве обороны Армении ряд инициатив по деэскалации напряженности с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий группу, проинформировал главу военного ведомства Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе и рассказал о предложениях по урегулированию конфликта.
"Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности", — говорится в сообщении.
После встречи передовая группа миссии отправилась в Москву.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.