https://ria.ru/20220919/polyakov-1817819147.html

Биография Валерия Полякова

Биография Валерия Полякова - РИА Новости, 19.09.2022

Биография Валерия Полякова

Советский и российский летчик-космонавт, Герой СССР, Герой России Валерий Владимирович Поляков родился 27 апреля 1942 года в Туле. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:44

2022-09-19T12:44

2022-09-19T12:44

справки

центр подготовки космонавтов

институт медико-биологических проблем ран

ссср

россия

космос - риа наука

роскосмос

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Советский и российский летчик-космонавт, Герой СССР, Герой России Валерий Владимирович Поляков родился 27 апреля 1942 года в Туле.В 1965 году окончил 1-й Московский медицинский институт (ныне университет) имени И.М. Сеченова. Доктор медицинских наук, профессор медицины (1999).В 1966-1967 годах работал старшим референтом Всесоюзного НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения имени Н.А. Семашко (ныне Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко).С июля 1967 по октябрь 1971 года работал старшим инспектором 3-го Главного управления (космической медицины) при Минздраве СССР и по совместительству работал врачом неотложной скорой помощи.С 1971 года работал в Институте медико-биологических проблем.В 1969 году Валерий Поляков подал заявление в отряд космонавтов. 8 июля 1970 года был признан годным к спецподготовке.С 1972 по 1980 год – кандидат в космонавты-исследователи ИМБП. С октября 1978 года по декабрь 1979 года прошел общекосмическую подготовку в ЦПК имени Ю.А. Гагарина. С 1980 по 1988 год возглавлял отряд врачей-космонавтов-исследователей ИМБП.С 29 августа 1988 по 27 апреля 1989 года осуществил первый космический полет продолжительностью 240 суток 22 часа 35 минут в составе двух длительных экспедиций. В течение этого полета им была выполнена большая программа медико-биологических исследований по совершенствованию системы стабилизации здоровья и работоспособности космонавтов в длительном космическом полете, отработаны новые методы и средства профилактики неблагоприятного воздействия невесомости на организм человека и медицинского обеспечения длительных (до одного года) космических полетов.С 1989 года являлся заместителем директора по науке и одновременно возглавлял работы Института по оперативному медицинскому обеспечению космических полетов на орбитальную станцию "Мир". Был заместителем руководителя полета по медицинскому обеспечению.С 8 января 1994 по 22 марта 1995 года Валерий Поляков осуществил самый длительный в истории пилотируемой космонавтики (437 суток 17 часов 59 мин) космический полет на станции "Мир" в составе 15-й, 16-й и 17-й основных экспедиций. Выполнил в этом полете уникальные исследования по космической медицине, физиологии, психологии, санитарно-гигиеническим направлениям, в том числе и в рамках международных проектов по космической медицине. Принимал участие в выполнении программ Австрии, Германии, Франции, США и других стран.Суммарная продолжительность двух орбитальных полетов – 678 суток 16 часов 34 минут. По этому показателю Поляков уступает лишь двум людям в истории – Сергею Крикалеву (804 дня) и Сергею Авдееву (747 дней). Ушел из отряда космонавтов ИМБП 1 июня 1995 года в связи с выходом на пенсию.В 2000 году участвовал в эксперименте SFINCSS в качестве командира второго экипажа посещения (пятого экипажа), проведя в "наземном космосе" 7 суток (с 11 по 18 февраля 2000 года). Был заместителем председателя Главной медицинской комиссии по освидетельствованию космонавтов от Министерства здравоохранения РФ.Автор свыше 50 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, посвященных проблемам космической биологии и медицины. Космонавт 1-го класса (1995).Подполковник медицинской службы запаса I разряда.Герой Советского Союза, кавалер ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (1989).Герой Российской Федерации (1995).Был награжден медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011). Являлся офицером ордена Почетного легиона (1989, Франция).19 сентября 2022 года Валерий Поляков скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, центр подготовки космонавтов, институт медико-биологических проблем ран, ссср, россия, космос - риа наука, роскосмос