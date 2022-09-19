10:59 19.09.2022 (обновлено: 16:36 19.09.2022)
Умер советский космонавт Валерий Поляков
Герой Советского Союза и Герой России космонавт Валерий Поляков умер на 81-м году жизни
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкГерой Советского Союза, Герой Российской Федерации летчик-космонавт Валерий Поляков
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации летчик-космонавт Валерий Поляков. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Советский космонавт Валерий Поляков, установивший не побитый до сих пор рекорд по длительности космического полета, умер в возрасте 80 лет, сообщил "Роскосмос".
Космонавт установил свой рекорд, когда работал на орбитальной станции "Мир". Всего он совершил два полета и провел в космосе в общей сложности 678 суток.
Как отметили в госкорпорации, исследования Полякова помогли доказать, что организм человека готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос.
Валерий Поляков родился 27 апреля 1942 года в Туле. В 1965-м окончил 1-й Московский медицинский институт имени Сеченова и получил диплом врача. С 1971 года начал работу в Институте медико-биологических проблем, а через год стал кандидатом в космонавты-исследователи. Первый космический полет Полякова стартовал 29 августа 1988 года и продлился более 240 суток. Он отправился на станцию "Мир" на корабле "Союз ТМ-6" вместе с Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом (Афганистан). Второй космический полет космонавт-врач выполнил с 8 января 1994 года по 22 марта 1995-го. Эта орбитальная командировка длительностью 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд — абсолютный рекорд продолжительности работы в космосе за один полет.
Советский космонавт Валерий Поляков