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Умер советский космонавт Валерий Поляков

Умер советский космонавт Валерий Поляков - РИА Новости, 19.09.2022

Умер советский космонавт Валерий Поляков

Советский космонавт Валерий Поляков, установивший не побитый до сих пор рекорд по длительности космического полета, умер в возрасте 80 лет, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:59

2022-09-19T10:59

2022-09-19T16:36

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Советский космонавт Валерий Поляков, установивший не побитый до сих пор рекорд по длительности космического полета, умер в возрасте 80 лет, сообщил "Роскосмос".Космонавт установил свой рекорд, когда работал на орбитальной станции "Мир". Всего он совершил два полета и провел в космосе в общей сложности 678 суток.Как отметили в госкорпорации, исследования Полякова помогли доказать, что организм человека готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос.Валерий Поляков родился 27 апреля 1942 года в Туле. В 1965-м окончил 1-й Московский медицинский институт имени Сеченова и получил диплом врача. С 1971 года начал работу в Институте медико-биологических проблем, а через год стал кандидатом в космонавты-исследователи. Первый космический полет Полякова стартовал 29 августа 1988 года и продлился более 240 суток. Он отправился на станцию "Мир" на корабле "Союз ТМ-6" вместе с Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом (Афганистан). Второй космический полет космонавт-врач выполнил с 8 января 1994 года по 22 марта 1995-го. Эта орбитальная командировка длительностью 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд — абсолютный рекорд продолжительности работы в космосе за один полет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, ссср