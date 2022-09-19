03:09 19.09.2022 (обновлено: 10:21 19.09.2022)
Гутерреш заявил, что до переговоров Путина и Зеленского еще далеко
Генсек ООН Гутерреш: мир еще далек от возможности прямых переговоров Путина и Зеленского
© Фото : Eskinder DebebeИнтервью генсека ООН Антониу Гутерреша РИА Новости
© Фото : Eskinder Debebe
Интервью генсека ООН Антониу Гутерреша РИА Новости
ООН, 19 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. До возможности провести прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеко, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами", — предположил Гутерреш.
Он добавил, что готов лично содействовать проведению таких переговоров, но это зависит от пожеланий глав двух государств.
"Я вижу, что обе стороны по-прежнему привержены (своим целям. — Прим. ред.). Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться", — заключил Гутерреш.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Консультации между Москвой и Киевом начались в том же месяце: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего приняли решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, существенно сократила боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие Москвы.