https://ria.ru/20220919/peregovory-1817749238.html

Гутерреш заявил, что до переговоров Путина и Зеленского еще далеко

Гутерреш заявил, что до переговоров Путина и Зеленского еще далеко - РИА Новости, 19.09.2022

Гутерреш заявил, что до переговоров Путина и Зеленского еще далеко

До возможности провести прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеко, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T03:09

2022-09-19T03:09

2022-09-19T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

владимир зеленский

антониу гутерреш

россия

оон

украина

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ООН, 19 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. До возможности провести прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеко, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.Он добавил, что готов лично содействовать проведению таких переговоров, но это зависит от пожеланий глав двух государств.По мнению генсека, шансы на заключение мирной договоренности между Киевом и Москвой пока минимальны."Я вижу, что обе стороны по-прежнему привержены (своим целям. — Прим. ред.). Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться", — заключил Гутерреш.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте полный текст интервью >>>Консультации между Москвой и Киевом начались в том же месяце: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего приняли решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, существенно сократила боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие Москвы.

https://ria.ru/20220911/peregovory-1815988381.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, владимир зеленский, антониу гутерреш, россия, оон, украина