https://ria.ru/20220919/oon-1817768259.html

Гутерреш считает перенос штаб-квартиры ООН нереалистичным

Гутерреш считает перенос штаб-квартиры ООН нереалистичным - РИА Новости, 19.09.2022

Гутерреш считает перенос штаб-квартиры ООН нереалистичным

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает реалистичным перенос штаб-квартиры организации из США. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:29

2022-09-19T09:29

2022-09-19T09:43

в мире

антониу гутерреш

мария захарова

оон

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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает реалистичным перенос штаб-квартиры организации из США.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это не первый случай, когда российская (и не только) делегация испытывает проблемы с получением виз США. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, США используют выдачу виз как "фильтр" для дипломатов стран, проводящих независимую политику.Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что страны начнут активнее выступать за перевод штаб-квартиры из США в другое место, Гутерреш сказал: "Я не думаю, что это реалистично"."Но я настаиваю: это принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других стран для их прибытия в ООН и осуществления ими работы в рамках ООН. Эта наша позиция предельно четкая, и я упорно боролся за выдачу виз членам российских делегаций", - подчеркнул он в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220919/peregovory-1817764724.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, антониу гутерреш, мария захарова, оон