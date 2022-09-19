https://ria.ru/20220919/oon-1817768259.html
Гутерреш считает перенос штаб-квартиры ООН нереалистичным
Гутерреш считает перенос штаб-квартиры ООН нереалистичным - РИА Новости, 19.09.2022
Гутерреш считает перенос штаб-квартиры ООН нереалистичным
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает реалистичным перенос штаб-квартиры организации из США. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:29
2022-09-19T09:29
2022-09-19T09:43
в мире
антониу гутерреш
мария захарова
оон
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ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает реалистичным перенос штаб-квартиры организации из США.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это не первый случай, когда российская (и не только) делегация испытывает проблемы с получением виз США. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, США используют выдачу виз как "фильтр" для дипломатов стран, проводящих независимую политику.Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что страны начнут активнее выступать за перевод штаб-квартиры из США в другое место, Гутерреш сказал: "Я не думаю, что это реалистично"."Но я настаиваю: это принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других стран для их прибытия в ООН и осуществления ими работы в рамках ООН. Эта наша позиция предельно четкая, и я упорно боролся за выдачу виз членам российских делегаций", - подчеркнул он в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, антониу гутерреш, мария захарова, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН
09:29 19.09.2022 (обновлено: 09:43 19.09.2022)
Гутерреш считает перенос штаб-квартиры ООН нереалистичным
Гутерреш считает перенос штаб-квартиры ООН из США нереалистичным
ООН, 19 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает реалистичным перенос штаб-квартиры организации из США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что многим членам российской делегации по-прежнему не выданы визы для участия в нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это не первый случай, когда российская (и не только) делегация испытывает проблемы с получением виз США. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, США используют выдачу виз как "фильтр" для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что страны начнут активнее выступать за перевод штаб-квартиры из США в другое место, Гутерреш сказал: "Я не думаю, что это реалистично".
"Но я настаиваю: это принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других стран для их прибытия в ООН и осуществления ими работы в рамках ООН. Эта наша позиция предельно четкая, и я упорно боролся за выдачу виз членам российских делегаций", - подчеркнул он в интервью РИА Новости.