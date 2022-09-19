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ОДКБ осудила применение силы Киргизией и Таджикистаном на границе

ОДКБ осудила применение силы Киргизией и Таджикистаном на границе - РИА Новости, 19.09.2022

ОДКБ осудила применение силы Киргизией и Таджикистаном на границе

ОДКБ готова нарастить посреднические усилия для компромисса между Таджикистаном и Киргизией, говорится в заявлении секретариата организации. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:19

2022-09-19T11:19

2022-09-19T11:24

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столкновения на границе таджикистана и киргизии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ОДКБ готова нарастить посреднические усилия для компромисса между Таджикистаном и Киргизией, говорится в заявлении секретариата организации.Руководство и сотрудники секретариата ОДКБ с болью и горечью восприняли известие о жертвах столкновений, произошедших на границе Кыргызстана и Таджикистана в период с 14 по 17 сентября, а также соболезнуют народам двух стран в связи с трагедией, отмечает организация.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших. Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одкб, таджикистан, киргизия, в мире, столкновения на границе таджикистана и киргизии