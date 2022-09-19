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ОДКБ осудила применение силы Киргизией и Таджикистаном на границе - РИА Новости, 19.09.2022
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ОДКБ осудила применение силы Киргизией и Таджикистаном на границе
ОДКБ осудила применение силы Киргизией и Таджикистаном на границе - РИА Новости, 19.09.2022
ОДКБ осудила применение силы Киргизией и Таджикистаном на границе
ОДКБ готова нарастить посреднические усилия для компромисса между Таджикистаном и Киргизией, говорится в заявлении секретариата организации. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:19
2022-09-19T11:24
одкб
таджикистан
киргизия
в мире
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ОДКБ готова нарастить посреднические усилия для компромисса между Таджикистаном и Киргизией, говорится в заявлении секретариата организации.Руководство и сотрудники секретариата ОДКБ с болью и горечью восприняли известие о жертвах столкновений, произошедших на границе Кыргызстана и Таджикистана в период с 14 по 17 сентября, а также соболезнуют народам двух стран в связи с трагедией, отмечает организация.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших. Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.
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одкб, таджикистан, киргизия, в мире, столкновения на границе таджикистана и киргизии
ОДКБ, Таджикистан, Киргизия, В мире, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
11:19 19.09.2022 (обновлено: 11:24 19.09.2022)
 
ОДКБ осудила применение силы Киргизией и Таджикистаном на границе

ОДКБ назвала применение силы Киргизией и Таджикистаном для решения споров неприемлемым

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ОДКБ готова нарастить посреднические усилия для компромисса между Таджикистаном и Киргизией, говорится в заявлении секретариата организации.
"Считаем неприемлемыми любые попытки применения силы для решения спорных вопросов и убеждены в безальтернативности политико-дипломатических подходов. ОДКБ готова всемерно наращивать посреднические усилия для достижения устойчивого компромисса", - следует из сообщения на сайте ОДКБ.
Руководство и сотрудники секретариата ОДКБ с болью и горечью восприняли известие о жертвах столкновений, произошедших на границе Кыргызстана и Таджикистана в период с 14 по 17 сентября, а также соболезнуют народам двух стран в связи с трагедией, отмечает организация.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших. Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.

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ОДКБТаджикистанКиргизияВ миреСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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