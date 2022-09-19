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Россия и Китай договорились о взаимодействии министерств обороны - РИА Новости, 19.09.2022
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Россия и Китай договорились о взаимодействии министерств обороны
Россия и Китай договорились о взаимодействии министерств обороны - РИА Новости, 19.09.2022
Россия и Китай договорились о взаимодействии министерств обороны
Россия и Китай в ходе прошедших в понедельник в КНР консультаций по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействия по линии своих... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:18
2022-09-19T10:18
николай патрушев
ян цзечи
владимир путин
самарканд
китай
россия
шос
оон
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Китай в ходе прошедших в понедельник в КНР консультаций по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействия по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.Консультации в городе Наньпине провинции Фуцзян провели секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи с участием представителей министерств и ведомств двух стран.Рассмотрены вопросы в развитие договоренностей, достигнутых на недавней встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде, а также состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности."Стороны договорились о дальнейшем взаимодействия по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами", - говорится в сообщении. "Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества", - отмечается в пресс-релизе.Также подчеркивалась важность наращивания двусторонней координации по целому ряду вопросов международной повестки дня."Секретарь Совета безопасности России особо отметил, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, пользуется широкой поддержкой народов двух стран, базируется на глубоком взаимном доверии", - говорится в сообщении.Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. "Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе", - отмечается в пресс-релизе. Также сообщается, что отдельное внимание на переговорах было уделено наращиванию контактов России и Китая в рамках ООН, ШОС и БРИКС, организации взаимной поддержки по важнейшим глобальным проблемам. Намечены пути последовательного укрепления торгово-экономических отношений.С 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей проходили стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Они носили сугубо оборонительный характер и были направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях. В ходе учений совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе был и Китай.
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николай патрушев, ян цзечи, владимир путин, самарканд, китай, россия, шос, оон, брикс, в мире
Николай Патрушев, Ян Цзечи, Владимир Путин, Самарканд, Китай, Россия, ШОС, ООН, БРИКС, В мире
10:18 19.09.2022
 
Россия и Китай договорились о взаимодействии министерств обороны

Россия и Китай договорились о взаимодействии министерств обороны с акцентом на учения

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на полигоне Сергеевский
Военнослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на полигоне Сергеевский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Китай в ходе прошедших в понедельник в КНР консультаций по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействия по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Консультации в городе Наньпине провинции Фуцзян провели секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
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Рассмотрены вопросы в развитие договоренностей, достигнутых на недавней встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде, а также состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности.
"Стороны договорились о дальнейшем взаимодействия по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами", - говорится в сообщении. "Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества", - отмечается в пресс-релизе.
Также подчеркивалась важность наращивания двусторонней координации по целому ряду вопросов международной повестки дня.
"Секретарь Совета безопасности России особо отметил, что курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России, пользуется широкой поддержкой народов двух стран, базируется на глубоком взаимном доверии", - говорится в сообщении.
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С 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей проходили стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Они носили сугубо оборонительный характер и были направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях. В ходе учений совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров. В их числе был и Китай.
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