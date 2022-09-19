Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obmen-1817752875.html
Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных
Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных - РИА Новости, 19.09.2022
Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных
ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех", заявил в интервью РИА Новости генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T06:08
2022-09-19T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
украина
россия
оон
международный комитет красного креста (мккк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817759105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7d69a03bed6e27b8eccc7b5158ba4c4.jpg
ООН, 19 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех", заявил в интервью РИА Новости генсек организации Антониу Гутерреш.Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН содействовать такому обмену, генсек указал: "Обычно мы не участвуем в обмене пленными — это прерогатива МККК". "Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", — добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220917/plennye-1817501938.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Всех на всех": Гутерреш выразил надежду об обмене пленными между Россией и Украиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости выразил надежду, что Россия и Украина проведут обмен пленными в формате "всех на всех".
2022-09-19T06:08
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817759105_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5835d8294794e79c6a5ee4b40b2f0788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антониу гутерреш, украина, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Украина, Россия, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
06:08 19.09.2022 (обновлено: 09:44 19.09.2022)
 
Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных

Генсек ООН надеется, что Москва и Киев обменяются пленными в формате "всех на всех"

Читать ria.ru в
ООН, 19 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех", заявил в интервью РИА Новости генсек организации Антониу Гутерреш.

"Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей", — сказал Гутерреш.

Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН содействовать такому обмену, генсек указал: "Обычно мы не участвуем в обмене пленными — это прерогатива МККК". "Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", — добавил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 09:58
В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешУкраинаРоссияООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала