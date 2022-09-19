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Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных
Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных - РИА Новости, 19.09.2022
Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных
ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех", заявил в интервью РИА Новости генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T06:08
2022-09-19T06:08
2022-09-19T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
украина
россия
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ООН, 19 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех", заявил в интервью РИА Новости генсек организации Антониу Гутерреш.Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН содействовать такому обмену, генсек указал: "Обычно мы не участвуем в обмене пленными — это прерогатива МККК". "Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", — добавил он.Читайте полный текст интервью >>>
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"Всех на всех": Гутерреш выразил надежду об обмене пленными между Россией и Украиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости выразил надежду, что Россия и Украина проведут обмен пленными в формате "всех на всех".
2022-09-19T06:08
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, антониу гутерреш, украина, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Украина, Россия, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
06:08 19.09.2022 (обновлено: 09:44 19.09.2022)
Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных
Генсек ООН надеется, что Москва и Киев обменяются пленными в формате "всех на всех"