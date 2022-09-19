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Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных

Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных - РИА Новости, 19.09.2022

Гутерреш выразил надежду, что Россия и Украина обменяют всех пленных

ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех", заявил в интервью РИА Новости генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T06:08

2022-09-19T06:08

2022-09-19T09:44

специальная военная операция на украине

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антониу гутерреш

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международный комитет красного креста (мккк)

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ООН, 19 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех", заявил в интервью РИА Новости генсек организации Антониу Гутерреш.Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН содействовать такому обмену, генсек указал: "Обычно мы не участвуем в обмене пленными — это прерогатива МККК". "Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", — добавил он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220917/plennye-1817501938.html

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"Всех на всех": Гутерреш выразил надежду об обмене пленными между Россией и Украиной Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости выразил надежду, что Россия и Украина проведут обмен пленными в формате "всех на всех". 2022-09-19T06:08 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антониу гутерреш, украина, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)