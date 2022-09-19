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Мультсериал "Монсики" покажут в странах Азии и Балканского полуострова
Мультсериал "Монсики" покажут в странах Азии и Балканского полуострова - РИА Новости, 19.09.2022
Мультсериал "Монсики" покажут в странах Азии и Балканского полуострова
"Союзмультфильм" заключил сделки по дистрибуции мультсериала "Монсики" в Малайзии, Брунее и ряде балканских стран, сообщает пресс-служба киностудии. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:27
2022-09-19T14:27
2022-09-19T15:26
культура
юлиана слащева
малайзия
бруней
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союзмультфильм
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. "Союзмультфильм" заключил сделки по дистрибуции мультсериала "Монсики" в Малайзии, Брунее и ряде балканских стран, сообщает пресс-служба киностудии."Трансляцию в Малайзии и Брунее обеспечит основной игрок рынка по спутниковому цифровому телевещанию – компания Astro. Зрителям будет доступна версия сериала на китайском и английском языках. В то же время телевизионный сервис Pikaboo покажет сериал в сербском дубляже для аудитории балканских стран: Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании, Черногории, Хорватии", – говорится в сообщении.Ранее анимационный проект "Монсики" начали транслировать в Португалии, Таиланде, Словении, США и других странах.Сериал "Монсики" выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию 5-7 лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Вместе с героями зрители не только попадут в разнообразные увлекательные истории, но и научатся ориентироваться в мире собственных эмоций. Сюжеты всех серий проекта разработаны совместно с профильными специалистами-психологамиОтмечается, что, по данным за первую половину 2022 года, "сериал "Монсики" вошел в топ-3 смотрения на детских тематических ресурсах в России (телеканал "Мульт")".
https://ria.ru/20220717/animatsiya-1802843735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана слащева, малайзия, бруней, азия, союзмультфильм, балканский полуостров, новости культуры
Культура, Юлиана Слащева, Малайзия, Бруней, Азия, Союзмультфильм, Балканский полуостров, Новости культуры
14:27 19.09.2022 (обновлено: 15:26 19.09.2022)
Мультсериал "Монсики" покажут в странах Азии и Балканского полуострова
Анимационный сериал "Монсики" покажут в Малайзии, Брунее и ряде балканских стран
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. "Союзмультфильм" заключил сделки по дистрибуции мультсериала "Монсики" в Малайзии, Брунее и ряде балканских стран, сообщает пресс-служба киностудии.
"Трансляцию в Малайзии и Брунее обеспечит основной игрок рынка по спутниковому цифровому телевещанию – компания Astro. Зрителям будет доступна версия сериала на китайском и английском языках. В то же время телевизионный сервис Pikaboo покажет сериал в сербском дубляже для аудитории балканских стран: Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании, Черногории, Хорватии", – говорится в сообщении.
Ранее анимационный проект "Монсики" начали транслировать
в Португалии, Таиланде, Словении, США и других странах.
"Присутствие на международных рынках остается одним из стратегических векторов "Союзмультфильма". Сегодня мы производим анимацию, соединяющую в себе богатейшие традиции и мировые тренды. "Монсики" – не просто увлекательный, но и очень полезный мультсериал: в игровой форме проект учит зрителей внимательному отношению к собственному внутреннему миру, развивая актуальный навык эмоционального интеллекта", – приводятся слова председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой.
Сериал "Монсики" выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию 5-7 лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Вместе с героями зрители не только попадут в разнообразные увлекательные истории, но и научатся ориентироваться в мире собственных эмоций. Сюжеты всех серий проекта разработаны совместно с профильными специалистами-психологами
Отмечается, что, по данным за первую половину 2022 года, "сериал "Монсики" вошел в топ-3 смотрения на детских тематических ресурсах в России (телеканал "Мульт")".