https://ria.ru/20220919/multserial-1817879441.html

Мультсериал "Монсики" покажут в странах Азии и Балканского полуострова

Мультсериал "Монсики" покажут в странах Азии и Балканского полуострова - РИА Новости, 19.09.2022

Мультсериал "Монсики" покажут в странах Азии и Балканского полуострова

"Союзмультфильм" заключил сделки по дистрибуции мультсериала "Монсики" в Малайзии, Брунее и ряде балканских стран, сообщает пресс-служба киностудии. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:27

2022-09-19T14:27

2022-09-19T15:26

культура

юлиана слащева

малайзия

бруней

азия

союзмультфильм

балканский полуостров

новости культуры

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. "Союзмультфильм" заключил сделки по дистрибуции мультсериала "Монсики" в Малайзии, Брунее и ряде балканских стран, сообщает пресс-служба киностудии."Трансляцию в Малайзии и Брунее обеспечит основной игрок рынка по спутниковому цифровому телевещанию – компания Astro. Зрителям будет доступна версия сериала на китайском и английском языках. В то же время телевизионный сервис Pikaboo покажет сериал в сербском дубляже для аудитории балканских стран: Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании, Черногории, Хорватии", – говорится в сообщении.Ранее анимационный проект "Монсики" начали транслировать в Португалии, Таиланде, Словении, США и других странах.Сериал "Монсики" выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию 5-7 лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Вместе с героями зрители не только попадут в разнообразные увлекательные истории, но и научатся ориентироваться в мире собственных эмоций. Сюжеты всех серий проекта разработаны совместно с профильными специалистами-психологамиОтмечается, что, по данным за первую половину 2022 года, "сериал "Монсики" вошел в топ-3 смотрения на детских тематических ресурсах в России (телеканал "Мульт")".

https://ria.ru/20220717/animatsiya-1802843735.html

малайзия

бруней

азия

балканский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

юлиана слащева, малайзия, бруней, азия, союзмультфильм, балканский полуостров, новости культуры