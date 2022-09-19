https://ria.ru/20220919/minfin-1817800940.html

Минфин предложил продлить кредитные каникулы на полгода

Минфин предложил продлить кредитные каникулы на полгода - РИА Новости, 19.09.2022

Минфин предложил продлить кредитные каникулы на полгода

Минфин предложил продлить срок действия кредитных каникул на полгода — до 31 марта 2023 года, проект постановления правительства опубликовали для общественного... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:49

2022-09-19T11:49

2022-09-19T13:38

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минфин предложил продлить срок действия кредитных каникул на полгода — до 31 марта 2023 года, проект постановления правительства опубликовали для общественного обсуждения."Продление срока действия механизма кредитных каникул позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов", — говорится в пояснительной записке.Отмечается, что этот инструмент позволил уменьшить негативный эффект от внешних санкций. Кроме того, он показал высокую эффективность при предотвращении дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода.Каникулы по всем видам займов можно получить, если они были выданы до 1 марта 2022 года. Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц — 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, по кредитным картам — 100 тысяч, для автомобильных кредитов — 700 тысяч рублей.По ипотеке лимиты составляют шесть миллионов рублей для Москвы, четыре миллиона для Мособласти, Петербурга и Дальневосточного федерального округа и три миллиона — для остальных.Льготный период обслуживания займа может составить от одного до шести месяцев. Для получения каникул доход заемщика должен снизиться не менее чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за год, что необходимо подтвердить документами. Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней.

https://ria.ru/20220918/kredit-1817621651.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия