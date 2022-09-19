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В Крыму назвали инициативу ОП ЛНР по референдуму исторически неизбежной - РИА Новости, 19.09.2022
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В Крыму назвали инициативу ОП ЛНР по референдуму исторически неизбежной
В Крыму назвали инициативу ОП ЛНР по референдуму исторически неизбежной - РИА Новости, 19.09.2022
В Крыму назвали инициативу ОП ЛНР по референдуму исторически неизбежной
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что инициатива общественной палаты ЛНР о немедленном проведении голосования о вхождении в состав... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:13
2022-09-19T19:13
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
александр форманчук
леонид пасечник
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что инициатива общественной палаты ЛНР о немедленном проведении голосования о вхождении в состав России является исторически неизбежной и необходимой.Ранее в понедельник общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести голосование о признании ЛНР субъектом РФ."Эта инициатива исторически неизбежна и необходима. Объявление ЛНР и ДНР независимыми государствами и их признание со стороны России – это промежуточный шаг на пути вхождения в состав России. Статус республик позволяет населению ЛНР провести такой референдум. При этом проводить его надо, следуя крымским традициям, в сжатые сроки, учитывая обстрелы со стороны украинских националистов", - сказал РИА Новости Форманчук.По его словам, чем быстрее в ЛНР проведут референдум и их примеру последует ДНР, тем быстрее у России будет возможность принять дополнительные меры по обеспечению безопасности населения.Кроме того, по его мнению, подобные референдумы также должны пройти в освобожденных Запорожской и Херсонской областях."Это тоже исторически неизбежно. Затягивать здесь тоже не следует. Этот вопрос может по времени быть разведен буквально в несколько месяцев", - считает Форманчук.
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр форманчук, леонид пасечник, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, республика крым
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Александр Форманчук, Леонид Пасечник, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Украина, Республика Крым
19:13 19.09.2022
 
В Крыму назвали инициативу ОП ЛНР по референдуму исторически неизбежной

Глава ОП Крыма Форманчук назвал инициативу по референдуму в ЛНР исторически неизбежной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что инициатива общественной палаты ЛНР о немедленном проведении голосования о вхождении в состав России является исторически неизбежной и необходимой.
Ранее в понедельник общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и народному совету с инициативой немедленно провести голосование о признании ЛНР субъектом РФ.
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"Эта инициатива исторически неизбежна и необходима. Объявление ЛНР и ДНР независимыми государствами и их признание со стороны России – это промежуточный шаг на пути вхождения в состав России. Статус республик позволяет населению ЛНР провести такой референдум. При этом проводить его надо, следуя крымским традициям, в сжатые сроки, учитывая обстрелы со стороны украинских националистов", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, чем быстрее в ЛНР проведут референдум и их примеру последует ДНР, тем быстрее у России будет возможность принять дополнительные меры по обеспечению безопасности населения.
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Кроме того, по его мнению, подобные референдумы также должны пройти в освобожденных Запорожской и Херсонской областях.
"Это тоже исторически неизбежно. Затягивать здесь тоже не следует. Этот вопрос может по времени быть разведен буквально в несколько месяцев", - считает Форманчук.
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