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ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/lnr-1817912316.html
ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум
ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум - РИА Новости, 19.09.2022
ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум
Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:54
2022-09-19T17:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
в мире
леонид пасечник
владимир путин
донецкая народная республика
андрей турчак
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ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В заявлении подчеркивается, что такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.В Общественной палате отметили, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили местное население, а также укрепили его волю и веру. Исходя из этого, есть уверенность в том, что жители ЛНР полностью поддержат инициативу по референдуму. По словам главы Общественной палаты Алексея Карякина, население республики верит в то, что после плебисцита настанет стабильность. Он также выразил надежду, что ответ от главы ЛНР Леонида Пасечника последует в ближайшее время. При этом Карякин подчеркнул, что референдум — это "вопрос не одного дня", поэтому говорить о дате его проведения преждевременно.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, в мире, леонид пасечник, владимир путин, донецкая народная республика, андрей турчак, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Андрей Турчак, Единая Россия
16:54 19.09.2022 (обновлено: 17:51 19.09.2022)
 
ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум

Общественная палата ЛНР призвала главу республики Пасечника немедленно провести референдум

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЖители Станицы Луганской с флагом России
Жители Станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Жители Станицы Луганской с флагом России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
В заявлении подчеркивается, что такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
В Общественной палате отметили, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили местное население, а также укрепили его волю и веру. Исходя из этого, есть уверенность в том, что жители ЛНР полностью поддержат инициативу по референдуму.
По словам главы Общественной палаты Алексея Карякина, население республики верит в то, что после плебисцита настанет стабильность. Он также выразил надежду, что ответ от главы ЛНР Леонида Пасечника последует в ближайшее время. При этом Карякин подчеркнул, что референдум — это "вопрос не одного дня", поэтому говорить о дате его проведения преждевременно.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

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