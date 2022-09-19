https://ria.ru/20220919/lnr-1817912316.html

ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум

ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум - РИА Новости, 19.09.2022

ОП ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:54

2022-09-19T16:54

2022-09-19T17:51

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

в мире

леонид пасечник

владимир путин

донецкая народная республика

андрей турчак

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ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В заявлении подчеркивается, что такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.В Общественной палате отметили, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили местное население, а также укрепили его волю и веру. Исходя из этого, есть уверенность в том, что жители ЛНР полностью поддержат инициативу по референдуму. По словам главы Общественной палаты Алексея Карякина, население республики верит в то, что после плебисцита настанет стабильность. Он также выразил надежду, что ответ от главы ЛНР Леонида Пасечника последует в ближайшее время. При этом Карякин подчеркнул, что референдум — это "вопрос не одного дня", поэтому говорить о дате его проведения преждевременно.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, освобожденные территории ЛНР и ДНР, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817929407.html

https://ria.ru/20220913/referendum-1816603068.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, россия, в мире, леонид пасечник, владимир путин, донецкая народная республика, андрей турчак, единая россия