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Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса

Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса - РИА Новости, 19.09.2022

Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса

Командир экипажа Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:18

2022-09-19T12:18

2022-09-19T14:10

происшествия

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новокузнецк

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ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Командир экипажа Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.Мужчина плохо себя почувствовал в полете, второй пилот принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска.ЧП произошло накануне. Самолет сел в Омске в 22:40 (19:40 мск).

https://ria.ru/20220801/samolet-1806391876.html

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новокузнецк

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск, новокузнецк, санкт-петербург, новости - туризм