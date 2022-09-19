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Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса
Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса - РИА Новости, 19.09.2022
Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса
Командир экипажа Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:18
2022-09-19T12:18
2022-09-19T14:10
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ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Командир экипажа Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.Мужчина плохо себя почувствовал в полете, второй пилот принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска.ЧП произошло накануне. Самолет сел в Омске в 22:40 (19:40 мск).
https://ria.ru/20220801/samolet-1806391876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, новокузнецк, санкт-петербург, новости - туризм
Происшествия, Омск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Туризм, Новости - Туризм
12:18 19.09.2022 (обновлено: 14:10 19.09.2022)
Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса
В аэропорту Омска умер командир самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург