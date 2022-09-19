Рейтинг@Mail.ru
Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220919/kvs-1817810168.html
Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса
Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса - РИА Новости, 19.09.2022
Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса
Командир экипажа Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:18
2022-09-19T14:10
происшествия
омск
новокузнецк
санкт-петербург
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149779/73/1497797395_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a9869d9563b73aec43bfc69914557159.jpg
ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Командир экипажа Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.Мужчина плохо себя почувствовал в полете, второй пилот принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска.ЧП произошло накануне. Самолет сел в Омске в 22:40 (19:40 мск).
https://ria.ru/20220801/samolet-1806391876.html
омск
новокузнецк
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149779/73/1497797395_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7ce8dd6bb8ea56a6d579f935a14df724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, новокузнецк, санкт-петербург, новости - туризм
Происшествия, Омск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Туризм, Новости - Туризм
12:18 19.09.2022 (обновлено: 14:10 19.09.2022)
 
Командир самолета Новокузнецк — Петербург умер во время рейса

В аэропорту Омска умер командир самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкТрап самолета в международном аэропорту Омск-Центральный
Трап самолета в международном аэропорту Омск-Центральный - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Трап самолета в международном аэропорту Омск-Центральный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 сен — РИА Новости. Командир экипажа Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.
Мужчина плохо себя почувствовал в полете, второй пилот принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска.
"Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за десять минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.
ЧП произошло накануне. Самолет сел в Омске в 22:40 (19:40 мск).

Читайте также:

 
ТуризмПроисшествияОмскНовокузнецкСанкт-ПетербургНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала