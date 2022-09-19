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Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле - РИА Новости, 19.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220919/kulikovopole-1817697250.html
Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле
Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле - РИА Новости, 19.09.2022
Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле
Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья приняли участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:00
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культура
куликовская битва
тульская область
общество
что не найдешь в учебнике
социальный навигатор
россия
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Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья приняли участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области, посвященном 642 годовщине Куликовской битвы. Среди суровых воинов особой грацией блистали их боевые подруги. Организаторы особо подчеркнули, что фестиваль давно перестал быть сугубо "мужским" праздником.
тульская область
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куликовская битва, тульская область, общество, фото, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, россия
Культура, Куликовская битва, Тульская область, Общество, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор, Россия
09:00 19.09.2022 (обновлено: 10:43 19.09.2022)
 

Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле

Читать ria.ru в
Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья приняли участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области, посвященном 642 годовщине Куликовской битвы. Среди суровых воинов особой грацией блистали их боевые подруги. Организаторы особо подчеркнули, что фестиваль давно перестал быть сугубо "мужским" праздником.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

По их словам, реконструкция – это хобби, которым может заняться любой человек. Главное, чтобы человек хотел исследовать и учиться.

Фестиваль Куликово поле
1 из 12

По их словам, реконструкция – это хобби, которым может заняться любой человек. Главное, чтобы человек хотел исследовать и учиться.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В этом году на Куликово поле прибыли представители 80 клубов и ремесленных артелей, которые возрождают быт, ремесла, воинские традиции средневековой Руси и Орды.

Фестиваль Куликово поле
2 из 12

В этом году на Куликово поле прибыли представители 80 клубов и ремесленных артелей, которые возрождают быт, ремесла, воинские традиции средневековой Руси и Орды.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В клубах много и молодых девушек, и взрослых женщин. Часто приходят семьи с детьми, а иногда участники создают семьи в своей среде.

Участницы военно-исторического фестиваля Поле Куликово
3 из 12

В клубах много и молодых девушек, и взрослых женщин. Часто приходят семьи с детьми, а иногда участники создают семьи в своей среде.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Среди девушек популярна модная сегодня тема гражданской реконструкции, "живой истории".

Фестиваль Куликово поле
4 из 12

Среди девушек популярна модная сегодня тема гражданской реконструкции, "живой истории".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

На фестивалях участницы шьют, готовят, играют в настольные и активные игры, поют песни и танцуют.

Фестиваль Куликово поле
5 из 12

На фестивалях участницы шьют, готовят, играют в настольные и активные игры, поют песни и танцуют.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

А также занимаются разными ремеслами, начиная от прядения и ткачества, традиционных женских ремесел, до горнового бусоделия.

Фестиваль Куликово поле
6 из 12

А также занимаются разными ремеслами, начиная от прядения и ткачества, традиционных женских ремесел, до горнового бусоделия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Благодаря освещению широкого бытового контекста сражения, женская аудитория всегда находит на фестивале много интересного.

Фестиваль Куликово поле
7 из 12

Благодаря освещению широкого бытового контекста сражения, женская аудитория всегда находит на фестивале много интересного.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Например, мастер-классы по средневековой кухне или аутентичным способам создания тканей и одежды.

Фестиваль Куликово поле
8 из 12

Например, мастер-классы по средневековой кухне или аутентичным способам создания тканей и одежды.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В этом году также прошел мастер-класс по женским головным уборам.

Фестиваль Куликово поле
9 из 12

В этом году также прошел мастер-класс по женским головным уборам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Головной убор на Руси — очень сложный, многосоставной предмет гардероба.

Фестиваль Куликово поле
10 из 12

Головной убор на Руси — очень сложный, многосоставной предмет гардероба.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Он позволял определить социальный статус женщины в этот период. Кто она: девица, замужняя женщина, молодуха, вдова?

Фестиваль Куликово поле
11 из 12

Он позволял определить социальный статус женщины в этот период. Кто она: девица, замужняя женщина, молодуха, вдова?

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Организаторами празднования 642 годовщины Куликовской битвы выступили Министерство культуры РФ, Правительство Тульской области, Министерство культуры Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".

Фестиваль Куликово поле
12 из 12

Организаторами празднования 642 годовщины Куликовской битвы выступили Министерство культуры РФ, Правительство Тульской области, Министерство культуры Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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КультураКуликовская битваТульская областьОбществоЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигаторРоссия
 
 
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