https://ria.ru/20220919/kulikovopole-1817697250.html

Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле

Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле - РИА Новости, 19.09.2022

Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле

Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья приняли участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:00

2022-09-19T09:00

2022-09-19T10:43

культура

куликовская битва

тульская область

общество

что не найдешь в учебнике

социальный навигатор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817696029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a6322dc03cb1c326dd304e318861d84.jpg

Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья приняли участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области, посвященном 642 годовщине Куликовской битвы. Среди суровых воинов особой грацией блистали их боевые подруги. Организаторы особо подчеркнули, что фестиваль давно перестал быть сугубо "мужским" праздником.

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куликовская битва, тульская область, общество, фото, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, россия