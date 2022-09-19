Дефиле боевых подруг. Чем удивили реконструкторы на Куликовом поле
По их словам, реконструкция – это хобби, которым может заняться любой человек. Главное, чтобы человек хотел исследовать и учиться.
По их словам, реконструкция – это хобби, которым может заняться любой человек. Главное, чтобы человек хотел исследовать и учиться.
В этом году на Куликово поле прибыли представители 80 клубов и ремесленных артелей, которые возрождают быт, ремесла, воинские традиции средневековой Руси и Орды.
В этом году на Куликово поле прибыли представители 80 клубов и ремесленных артелей, которые возрождают быт, ремесла, воинские традиции средневековой Руси и Орды.
В клубах много и молодых девушек, и взрослых женщин. Часто приходят семьи с детьми, а иногда участники создают семьи в своей среде.
В клубах много и молодых девушек, и взрослых женщин. Часто приходят семьи с детьми, а иногда участники создают семьи в своей среде.
Среди девушек популярна модная сегодня тема гражданской реконструкции, "живой истории".
Среди девушек популярна модная сегодня тема гражданской реконструкции, "живой истории".
На фестивалях участницы шьют, готовят, играют в настольные и активные игры, поют песни и танцуют.
На фестивалях участницы шьют, готовят, играют в настольные и активные игры, поют песни и танцуют.
А также занимаются разными ремеслами, начиная от прядения и ткачества, традиционных женских ремесел, до горнового бусоделия.
А также занимаются разными ремеслами, начиная от прядения и ткачества, традиционных женских ремесел, до горнового бусоделия.
Благодаря освещению широкого бытового контекста сражения, женская аудитория всегда находит на фестивале много интересного.
Благодаря освещению широкого бытового контекста сражения, женская аудитория всегда находит на фестивале много интересного.
Например, мастер-классы по средневековой кухне или аутентичным способам создания тканей и одежды.
Например, мастер-классы по средневековой кухне или аутентичным способам создания тканей и одежды.
В этом году также прошел мастер-класс по женским головным уборам.
В этом году также прошел мастер-класс по женским головным уборам.
Головной убор на Руси — очень сложный, многосоставной предмет гардероба.
Головной убор на Руси — очень сложный, многосоставной предмет гардероба.
Он позволял определить социальный статус женщины в этот период. Кто она: девица, замужняя женщина, молодуха, вдова?
Он позволял определить социальный статус женщины в этот период. Кто она: девица, замужняя женщина, молодуха, вдова?
Организаторами празднования 642 годовщины Куликовской битвы выступили Министерство культуры РФ, Правительство Тульской области, Министерство культуры Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".
Организаторами празднования 642 годовщины Куликовской битвы выступили Министерство культуры РФ, Правительство Тульской области, Министерство культуры Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".