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На Куликовом поле празднуют 642 годовщину Куликовской битвы - РИА Новости, 18.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220918/rekonstruktsiya-1817646794.html
На Куликовом поле празднуют 642 годовщину Куликовской битвы
На Куликовом поле празднуют 642 годовщину Куликовской битвы - РИА Новости, 18.09.2022
На Куликовом поле празднуют 642 годовщину Куликовской битвы
Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья принимают участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:58
2022-09-18T17:04
культура
общество
тульская область
дмитрий донской
россия
ярославская область
владимир гриценко
социальный навигатор
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья принимают участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области, посвященном 642 годовщине Куликовской битвы.В этом году на Куликово поле прибыли представители 80 клубов и ремесленных артелей, которые возрождают быт, ремесла, воинские традиции средневековой Руси и Орды. По многолетней традиции они живут по законам XIV века в непосредственной близости от места Куликовской битвы.Торжественные мероприятия начались с литургии в храме Сергия Радонежского. Затем, после молитвы о погибших защитниках Руси, участники праздника возложили цветы возле памятника-колонны Дмитрию Донскому, а воины 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии отдали воинские почести.Праздник в честь годовщины Куликовской битвы отличает историческая достоверность и подлинность. Право выступить на военно-историческом фестивале получают самые лучшие клубы реконструкторов страны."Мы стараемся сотрудничать с теми клубами, которые, прежде чем приехать на Куликово поле, прошли жёсткий отбор комиссии лидеров российского исторического движения, которые трепетно относятся к каждой пуговице, к каждому шву. Все эти моменты, этот глубинный подход отличают музейное мероприятие от любого другого", - отметил Владимир Гриценко.Гости фестиваля стали участниками и зрителями самых ярких элементов праздничной программы – конных соревнований, массовых боевых взаимодействий средневековых воинов и копийного турнира. Любители исторической реконструкции участвуют в пеших и конных турнирах лучников, в состязаниях по метанию копий-сулиц, а также в массовых сшибах в доспехах – в бугуртах и на тактических маневрах.В лагере работает историческая ярмарка. Ремесленники проводят мастер-классы и учат гостей фестиваля плавить стеклянные бусины на открытом огне, расписывать глиняную посуду, обрабатывать шерсть, прясть, ткать, работать с металлом, шить кожаную обувь, играть в старинные настольные игры.Главным событием праздника вот уже два десятка лет становится театрализованная реконструкция средневекового сражения. Она длится около часа, и принять участие в ней считают за честь ведущие российские клубы военно-исторической реконструкции."На фестивале я уже в восемнадцатый раз, и сегодня я выступаю за левый фланг Золотой Орды. Да, доспехи у нас тяжелые, и ребятам, занятым в театрализованной реконструкции, приходится непросто. Но мы привыкли к этому. Хорошая традиция фестиваля на Куликовом поле – его стабильность. С каждым годом он развивается, достоверность реконструкции повышается", - рассказала участница клуба "Вереск" Ярославской области Мария Селиванова.Организаторами празднования 642 годовщины Куликовской битвы выступили Министерство культуры РФ, Правительство Тульской области, Министерство культуры Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".
https://ria.ru/20220627/kulikovo_pole-1797352620.html
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общество, тульская область, дмитрий донской, россия, ярославская область, владимир гриценко, социальный навигатор, куликовская битва, что не найдешь в учебнике
Культура, Общество, Тульская область, Дмитрий Донской, Россия, Ярославская область, Владимир Гриценко, Социальный навигатор, Куликовская битва, Что не найдешь в учебнике
11:58 18.09.2022 (обновлено: 17:04 18.09.2022)
 

На Куликовом поле празднуют 642 годовщину Куликовской битвы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкФестиваль "Куликово поле"
Фестиваль Куликово поле - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья принимают участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области, посвященном 642 годовщине Куликовской битвы.
В этом году на Куликово поле прибыли представители 80 клубов и ремесленных артелей, которые возрождают быт, ремесла, воинские традиции средневековой Руси и Орды. По многолетней традиции они живут по законам XIV века в непосредственной близости от места Куликовской битвы.
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Торжественные мероприятия начались с литургии в храме Сергия Радонежского. Затем, после молитвы о погибших защитниках Руси, участники праздника возложили цветы возле памятника-колонны Дмитрию Донскому, а воины 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии отдали воинские почести.

"Почему среди сотен тысяч сражений именно Куликовская битва вошла в народную память? Она подарила надежду, веру в лучшее будущее – для своей семьи, своей страны. Это главный урок Куликовской битвы, который дала нам сама история. Пусть вера вселяется в ваши сердца. Вера в мир, добро, оно обязательно победит", - сказал, открывая торжества, директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

Праздник в честь годовщины Куликовской битвы отличает историческая достоверность и подлинность. Право выступить на военно-историческом фестивале получают самые лучшие клубы реконструкторов страны.
"Мы стараемся сотрудничать с теми клубами, которые, прежде чем приехать на Куликово поле, прошли жёсткий отбор комиссии лидеров российского исторического движения, которые трепетно относятся к каждой пуговице, к каждому шву. Все эти моменты, этот глубинный подход отличают музейное мероприятие от любого другого", - отметил Владимир Гриценко.
Гости фестиваля стали участниками и зрителями самых ярких элементов праздничной программы – конных соревнований, массовых боевых взаимодействий средневековых воинов и копийного турнира. Любители исторической реконструкции участвуют в пеших и конных турнирах лучников, в состязаниях по метанию копий-сулиц, а также в массовых сшибах в доспехах – в бугуртах и на тактических маневрах.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Фестиваль Куликово поле
1 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Фестиваль Куликово поле
2 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Фестиваль Куликово поле
3 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово
4 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Фестиваль Куликово поле
5 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

Участники военно-исторического фестиваля Поле Куликово
6 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 6

Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
В лагере работает историческая ярмарка. Ремесленники проводят мастер-классы и учат гостей фестиваля плавить стеклянные бусины на открытом огне, расписывать глиняную посуду, обрабатывать шерсть, прясть, ткать, работать с металлом, шить кожаную обувь, играть в старинные настольные игры.
Главным событием праздника вот уже два десятка лет становится театрализованная реконструкция средневекового сражения. Она длится около часа, и принять участие в ней считают за честь ведущие российские клубы военно-исторической реконструкции.
"На фестивале я уже в восемнадцатый раз, и сегодня я выступаю за левый фланг Золотой Орды. Да, доспехи у нас тяжелые, и ребятам, занятым в театрализованной реконструкции, приходится непросто. Но мы привыкли к этому. Хорошая традиция фестиваля на Куликовом поле – его стабильность. С каждым годом он развивается, достоверность реконструкции повышается", - рассказала участница клуба "Вереск" Ярославской области Мария Селиванова.
Организаторами празднования 642 годовщины Куликовской битвы выступили Министерство культуры РФ, Правительство Тульской области, Министерство культуры Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".
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