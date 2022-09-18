https://ria.ru/20220918/rekonstruktsiya-1817646794.html

На Куликовом поле празднуют 642 годовщину Куликовской битвы

На Куликовом поле празднуют 642 годовщину Куликовской битвы - РИА Новости, 18.09.2022

На Куликовом поле празднуют 642 годовщину Куликовской битвы

Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья принимают участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:58

2022-09-18T11:58

2022-09-18T17:04

культура

общество

тульская область

дмитрий донской

россия

ярославская область

владимир гриценко

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817689913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c94abd3f822ebb67ef4c64fefbaf60f.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 350 участников военно-исторического движения со всей России и ближнего зарубежья принимают участие в Военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области, посвященном 642 годовщине Куликовской битвы.В этом году на Куликово поле прибыли представители 80 клубов и ремесленных артелей, которые возрождают быт, ремесла, воинские традиции средневековой Руси и Орды. По многолетней традиции они живут по законам XIV века в непосредственной близости от места Куликовской битвы.Торжественные мероприятия начались с литургии в храме Сергия Радонежского. Затем, после молитвы о погибших защитниках Руси, участники праздника возложили цветы возле памятника-колонны Дмитрию Донскому, а воины 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии отдали воинские почести.Праздник в честь годовщины Куликовской битвы отличает историческая достоверность и подлинность. Право выступить на военно-историческом фестивале получают самые лучшие клубы реконструкторов страны."Мы стараемся сотрудничать с теми клубами, которые, прежде чем приехать на Куликово поле, прошли жёсткий отбор комиссии лидеров российского исторического движения, которые трепетно относятся к каждой пуговице, к каждому шву. Все эти моменты, этот глубинный подход отличают музейное мероприятие от любого другого", - отметил Владимир Гриценко.Гости фестиваля стали участниками и зрителями самых ярких элементов праздничной программы – конных соревнований, массовых боевых взаимодействий средневековых воинов и копийного турнира. Любители исторической реконструкции участвуют в пеших и конных турнирах лучников, в состязаниях по метанию копий-сулиц, а также в массовых сшибах в доспехах – в бугуртах и на тактических маневрах.В лагере работает историческая ярмарка. Ремесленники проводят мастер-классы и учат гостей фестиваля плавить стеклянные бусины на открытом огне, расписывать глиняную посуду, обрабатывать шерсть, прясть, ткать, работать с металлом, шить кожаную обувь, играть в старинные настольные игры.Главным событием праздника вот уже два десятка лет становится театрализованная реконструкция средневекового сражения. Она длится около часа, и принять участие в ней считают за честь ведущие российские клубы военно-исторической реконструкции."На фестивале я уже в восемнадцатый раз, и сегодня я выступаю за левый фланг Золотой Орды. Да, доспехи у нас тяжелые, и ребятам, занятым в театрализованной реконструкции, приходится непросто. Но мы привыкли к этому. Хорошая традиция фестиваля на Куликовом поле – его стабильность. С каждым годом он развивается, достоверность реконструкции повышается", - рассказала участница клуба "Вереск" Ярославской области Мария Селиванова.Организаторами празднования 642 годовщины Куликовской битвы выступили Министерство культуры РФ, Правительство Тульской области, Министерство культуры Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".

https://ria.ru/20220627/kulikovo_pole-1797352620.html

https://ria.ru/20220530/kulikovo_pole-1790444322.html

тульская область

россия

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тульская область, дмитрий донской, россия, ярославская область, владимир гриценко, социальный навигатор, куликовская битва, что не найдешь в учебнике