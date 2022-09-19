https://ria.ru/20220919/kitay-1817796672.html

Китай призвал США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса

Китай призвал США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса - РИА Новости, 19.09.2022

Китай призвал США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса

Китай призывает США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса, не стоит недооценивать решимость КНР в вопросах защиты своего государственного... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:31

2022-09-19T11:31

2022-09-19T11:31

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ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Китай призывает США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса, не стоит недооценивать решимость КНР в вопросах защиты своего государственного суверенитета, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Мы призываем США в полной мере признать чрезвычайную важность и высокую чувствительность тайваньского вопроса, соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, добросовестно выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня, данное руководством США, не направлять ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня во избежание нанесения дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявила дипломат. Она также подчеркнула, что никто не должен недооценивать твердую решимость и непоколебимую волю китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. При этом он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.В пятницу CNN со ссылкой на заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816610105.html

https://ria.ru/20220910/signal-1815921231.html

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

китай

сша

тайвань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр