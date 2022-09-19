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Китай призвал США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса - РИА Новости, 19.09.2022
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Китай призвал США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса
Китай призвал США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса - РИА Новости, 19.09.2022
Китай призвал США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса
Китай призывает США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса, не стоит недооценивать решимость КНР в вопросах защиты своего государственного... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:31
2022-09-19T11:31
в мире
китай
сша
тайвань
мид кнр
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ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Китай призывает США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса, не стоит недооценивать решимость КНР в вопросах защиты своего государственного суверенитета, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Мы призываем США в полной мере признать чрезвычайную важность и высокую чувствительность тайваньского вопроса, соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, добросовестно выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня, данное руководством США, не направлять ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня во избежание нанесения дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявила дипломат. Она также подчеркнула, что никто не должен недооценивать твердую решимость и непоколебимую волю китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. При этом он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.В пятницу CNN со ссылкой на заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр
В мире, Китай, США, Тайвань, МИД КНР
11:31 19.09.2022
 
Китай призвал США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса

Китай призвал США правильно оценивать решимость Пекина в вопросах защиты суверенитета

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Китай призывает США осознать важность и чувствительность тайваньского вопроса, не стоит недооценивать решимость КНР в вопросах защиты своего государственного суверенитета, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Мы призываем США в полной мере признать чрезвычайную важность и высокую чувствительность тайваньского вопроса, соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, добросовестно выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня, данное руководством США, не направлять ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня во избежание нанесения дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявила дипломат. Она также подчеркнула, что никто не должен недооценивать твердую решимость и непоколебимую волю китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 22:58
В США обсуждают введение санкций против Китая, пишут СМИ
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. При этом он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
В пятницу CNN со ссылкой на заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
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СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС, 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 17:00
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