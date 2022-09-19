https://ria.ru/20220919/kitay-1817785979.html

Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине

Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине - РИА Новости, 19.09.2022

Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине

Китай не потерпит попыток расколоть страну, оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:52

2022-09-19T10:52

2022-09-19T11:17

в мире

джо байден

дэвид коэн

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китай

мид кнр

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ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости. Китай не потерпит попыток расколоть страну, оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая. Реализация полного воссоединения Родины является общим стремлением и священным долгом всех сыновей и дочерей Китая", - заявила дипломат.По ее словам, Китай готов сделать все возможное, чтобы стремиться к перспективе мирного воссоединения."В то же время мы не потерпим никаких действий, направленных на раскол страны, сохраняем за собой право принять все необходимые меры", - подчеркнула она.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. При этом он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.В пятницу CNN со ссылкой на заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220918/tayvan-1817618094.html

https://ria.ru/20220916/tsru-1817438854.html

https://ria.ru/20220919/tayvan-1817747821.html

сша

тайвань

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, дэвид коэн, си цзиньпин, сша, тайвань, китай, мид кнр, центральное разведывательное управление (цру)