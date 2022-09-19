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Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине - РИА Новости, 19.09.2022
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Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине
Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине - РИА Новости, 19.09.2022
Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине
Китай не потерпит попыток расколоть страну, оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:52
2022-09-19T11:17
в мире
джо байден
дэвид коэн
си цзиньпин
сша
тайвань
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости. Китай не потерпит попыток расколоть страну, оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая. Реализация полного воссоединения Родины является общим стремлением и священным долгом всех сыновей и дочерей Китая", - заявила дипломат.По ее словам, Китай готов сделать все возможное, чтобы стремиться к перспективе мирного воссоединения."В то же время мы не потерпим никаких действий, направленных на раскол страны, сохраняем за собой право принять все необходимые меры", - подчеркнула она.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. При этом он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.В пятницу CNN со ссылкой на заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220918/tayvan-1817618094.html
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в мире, джо байден, дэвид коэн, си цзиньпин, сша, тайвань, китай, мид кнр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Джо Байден, Дэвид Коэн, Си Цзиньпин, США, Тайвань, Китай, МИД КНР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
10:52 19.09.2022 (обновлено: 11:17 19.09.2022)
 
Китай не потерпит попыток отделить Тайвань, заявили в Пекине

Представитель МИД Китая Нин: Пекин не потерпит попыток расколоть страну

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости. Китай не потерпит попыток расколоть страну, оставляет за собой право принять все необходимые меры, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным легитимным правительством Китая. Реализация полного воссоединения Родины является общим стремлением и священным долгом всех сыновей и дочерей Китая", - заявила дипломат.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 04:16
Китай обвинил Чехию в нарушении своего суверенитета
По ее словам, Китай готов сделать все возможное, чтобы стремиться к перспективе мирного воссоединения.
"В то же время мы не потерпим никаких действий, направленных на раскол страны, сохраняем за собой право принять все необходимые меры", - подчеркнула она.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. При этом он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака". После записи интервью CBS попросил Белый дом прокомментировать заявление Байдена. Представитель администрации в ответ на просьбу заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
В пятницу CNN со ссылкой на заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Коэна сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 20:21
ЦРУ заподозрило Китай в планах по "захвату Тайваня"
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
02:22
Байден пригрозил встать на сторону Тайваня в случае конфликта с Китаем
 
В миреДжо БайденДэвид КоэнСи ЦзиньпинСШАТайваньКитайМИД КНРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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