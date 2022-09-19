16:16 19.09.2022 (обновлено: 16:33 19.09.2022)
Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в Нью-Йорке
Главы МИД Армении Мирзоян и Азербайджана Байрамов встретятся с Блинкеном в Нью-Йорке
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН. 19 сен - РИА Новости. Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в понедельник в Нью-Йорке по инициативе американской стороны, сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.
"По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча (Арарат) Мирзоян - (Энтони) Блинкен- (Джейхун )Байрамов", - написал Унанян в соцсетях.
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В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.