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Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в Нью-Йорке - РИА Новости, 19.09.2022
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Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в Нью-Йорке
Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в Нью-Йорке - РИА Новости, 19.09.2022
Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в Нью-Йорке
Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в понедельник в Нью-Йорке по инициативе американской стороны, сообщил пресс-секретарь армянского... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:16
2022-09-19T16:33
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
сша
арарат мирзоян
джейхун байрамов
энтони блинкен
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ЕРЕВАН. 19 сен - РИА Новости. Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в понедельник в Нью-Йорке по инициативе американской стороны, сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян."По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча (Арарат) Мирзоян - (Энтони) Блинкен- (Джейхун )Байрамов", - написал Унанян в соцсетях.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, сша, арарат мирзоян, джейхун байрамов, энтони блинкен
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, США, Арарат Мирзоян, Джейхун Байрамов, Энтони Блинкен
16:16 19.09.2022 (обновлено: 16:33 19.09.2022)
 
Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в Нью-Йорке

Главы МИД Армении Мирзоян и Азербайджана Байрамов встретятся с Блинкеном в Нью-Йорке

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН. 19 сен - РИА Новости. Главы МИД Армении, Азербайджана и США встретятся в понедельник в Нью-Йорке по инициативе американской стороны, сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.
"По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча (Арарат) Мирзоян - (Энтони) Блинкен- (Джейхун )Байрамов", - написал Унанян в соцсетях.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеСШААрарат МирзоянДжейхун БайрамовЭнтони Блинкен
 
 
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