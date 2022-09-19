https://ria.ru/20220919/it-stoybischa-1817903376.html

Восемь IT-стойбищ будут подключены в Сургутском районе Югры до конца года

Восемь IT-стойбищ будут подключены в Сургутском районе Югры до конца года - РИА Новости, 19.09.2022

Восемь IT-стойбищ будут подключены в Сургутском районе Югры до конца года

Восемь IT-стойбищ будут подключены в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до конца 2022 года, таким образом общее количество стойбищ,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:25

2022-09-19T16:25

2022-09-19T16:25

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Восемь IT-стойбищ будут подключены в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до конца 2022 года, таким образом общее количество стойбищ, подключенных к глобальной паутине, возрастет до 29, сообщает администрация Сургутского района."Сегодня в Сургутском районе 21 IT-стойбище, до конца 2022 года планируется подключить еще 8. За период с 2019 по 2022 год, когда мы начали реализацию этого проекта, охват коренного населения составил более 1400 человек, проживающих на 65 территориях традиционного природопользования. Цифровые технологии значительно облегчают жизнь таежным жителям. Не выезжая с угодий, они могут пользоваться различными сервисами: оформлять через Госуслуги пособия, субсидии, компенсации, записываться к врачам, привлекать на стойбища туристов", - сказала глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит районная администрация.По данным властей, основная сложность в реализации проектов заключается в доставке оборудования, которое имеет немалый вес и габариты, в отдаленные и труднодоступные стойбища: чтобы добраться до места специалистам приходится передвигаться на наземном, воздушном и речном транспорте, идти пешком по некотором заболоченным участкам, неся на себе оборудование для установки.Помимо этого, в муниципалитете функционирует образовательная сеть стойбищных детских садов, которая является альтернативной формой освоения дошкольного образования в рамках обеспечения доступного образования на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.Практика районных педагогов в части реализации уникального образовательного проекта была представлена на круглом столе XVII международной выставки-ярмарки "Сокровища Севера 2022. Мастера и художники России", которая прошла с 12 по 18 сентября в Москве.

https://ria.ru/20200109/1563190415.html

https://ria.ru/20220612/yugra-1794878901.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ