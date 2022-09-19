15:01 19.09.2022 (обновлено: 15:04 19.09.2022)
Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации
Панорама Иркутска. Архивное фото
ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Актуальные вопросы социально-экономического развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации РФ, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В Совете Федерации РФ с 19 сентября по 21 сентября проходят Дни Иркутской области. Губернатор и представители правительства Приангарья примут участие в работе Комитетов верхней палаты парламента, где обсудят вопросы строительства жилья и социальных объектов, природопользования и продовольственной безопасности, образования и культуры, развития транспортной и дорожной инфраструктуры региона.
Речь, в частности, пойдет о развитии региональных аэропортов, содействии возведению автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС, ремонте автомобильных дорог, создании причальных сооружений на Ангаре и Байкале, развитии лесного хозяйства, строительстве объектов здравоохранения и спорта. Также в верхней палате парламента откроется выставка, приуроченная к 85-летию Иркутской области и посвященная экономическому и инвестиционному потенциалу региона.
"На заседании Совета Федерации пройдет "Час субъекта РФ", в рамках которого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначит актуальные вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, Приангарье впервые представит в Совете Федерации потенциал и конкурентные преимущества региона.
Другие новости региона читайте здесь>>