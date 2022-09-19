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Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации - РИА Новости, 19.09.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220919/irkutsk-1817874048.html
Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации
Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации - РИА Новости, 19.09.2022
Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации
Актуальные вопросы социально-экономического развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации РФ, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:01
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иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
россия
байкал
совет федерации рф
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Актуальные вопросы социально-экономического развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации РФ, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.В Совете Федерации РФ с 19 сентября по 21 сентября проходят Дни Иркутской области. Губернатор и представители правительства Приангарья примут участие в работе Комитетов верхней палаты парламента, где обсудят вопросы строительства жилья и социальных объектов, природопользования и продовольственной безопасности, образования и культуры, развития транспортной и дорожной инфраструктуры региона.Речь, в частности, пойдет о развитии региональных аэропортов, содействии возведению автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС, ремонте автомобильных дорог, создании причальных сооружений на Ангаре и Байкале, развитии лесного хозяйства, строительстве объектов здравоохранения и спорта. Также в верхней палате парламента откроется выставка, приуроченная к 85-летию Иркутской области и посвященная экономическому и инвестиционному потенциалу региона."На заседании Совета Федерации пройдет "Час субъекта РФ", в рамках которого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначит актуальные вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.По словам Игоря Кобзева, Приангарье впервые представит в Совете Федерации потенциал и конкурентные преимущества региона.
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игорь кобзев, иркутская область, россия, байкал, совет федерации рф
Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутская область, Россия, Байкал, Совет Федерации РФ
15:01 19.09.2022 (обновлено: 15:04 19.09.2022)
 

Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкПанорама Иркутска
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Актуальные вопросы социально-экономического развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации РФ, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В Совете Федерации РФ с 19 сентября по 21 сентября проходят Дни Иркутской области. Губернатор и представители правительства Приангарья примут участие в работе Комитетов верхней палаты парламента, где обсудят вопросы строительства жилья и социальных объектов, природопользования и продовольственной безопасности, образования и культуры, развития транспортной и дорожной инфраструктуры региона.
Речь, в частности, пойдет о развитии региональных аэропортов, содействии возведению автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС, ремонте автомобильных дорог, создании причальных сооружений на Ангаре и Байкале, развитии лесного хозяйства, строительстве объектов здравоохранения и спорта. Также в верхней палате парламента откроется выставка, приуроченная к 85-летию Иркутской области и посвященная экономическому и инвестиционному потенциалу региона.
"На заседании Совета Федерации пройдет "Час субъекта РФ", в рамках которого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначит актуальные вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, Приангарье впервые представит в Совете Федерации потенциал и конкурентные преимущества региона.

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