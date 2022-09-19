https://ria.ru/20220919/irkutsk-1817874048.html

Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации

Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации - РИА Новости, 19.09.2022

Актуальные вопросы развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации

Актуальные вопросы социально-экономического развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации РФ, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:01

2022-09-19T15:01

2022-09-19T15:04

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

россия

байкал

совет федерации рф

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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Актуальные вопросы социально-экономического развития Иркутской области обсудят в Совете Федерации РФ, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.В Совете Федерации РФ с 19 сентября по 21 сентября проходят Дни Иркутской области. Губернатор и представители правительства Приангарья примут участие в работе Комитетов верхней палаты парламента, где обсудят вопросы строительства жилья и социальных объектов, природопользования и продовольственной безопасности, образования и культуры, развития транспортной и дорожной инфраструктуры региона.Речь, в частности, пойдет о развитии региональных аэропортов, содействии возведению автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС, ремонте автомобильных дорог, создании причальных сооружений на Ангаре и Байкале, развитии лесного хозяйства, строительстве объектов здравоохранения и спорта. Также в верхней палате парламента откроется выставка, приуроченная к 85-летию Иркутской области и посвященная экономическому и инвестиционному потенциалу региона."На заседании Совета Федерации пройдет "Час субъекта РФ", в рамках которого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначит актуальные вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.По словам Игоря Кобзева, Приангарье впервые представит в Совете Федерации потенциал и конкурентные преимущества региона.

https://ria.ru/20220916/priangare-1817315860.html

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иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь кобзев, иркутская область, россия, байкал, совет федерации рф