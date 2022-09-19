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Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре - РИА Новости, 19.09.2022
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Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре
Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре - РИА Новости, 19.09.2022
Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре
Решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, это обусловлено необходимостью ритейлеров успеть РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:35
2022-09-19T17:20
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, это обусловлено необходимостью ритейлеров успеть закупиться к новогодним праздникам, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.На прошлой неделе Минпромторг опубликовал соответствующий проект изменений в список параллельного импорта. В нем речь идёт о разрешении ввоза не всей, а только части алкогольной продукции зарубежных брендов."Мы выполняем техническую роль, имея в виду, что коллеги из ассоциации торговых предприятий - АКОРТ - подали соответствующую заявку с учетом предстоящих новогодних праздников. А у нас, как правило, новогодние потом перерастают во все другие праздники. Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках. При этом разные позиции у федеральных органов исполнительной власти, поэтому мы в данном случае выполняем роль модератора. Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение", - отметил он."Дело в том, что если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции", - сказал вице-премьер - глава Минпромторга, отвечая на вопрос о сроках принятия окончательного решения.Мантуров подчеркнул, что позиция Минпромторга по этому вопросу нейтральная. "Мы хотели сначала собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения", - уточнил он. При этом Минсельхоз ранее выступал против разрешения алкоголя к параллельному импорту из-за опасений роста контрафакта.
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:35 19.09.2022 (обновлено: 17:20 19.09.2022)
 
Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре

Вице-премьер Мантуров призвал в сентябре принять решение о параллельном импорте алкоголя

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПроизводство игристых вин
Производство игристых вин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Производство игристых вин. Архивное фото
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, это обусловлено необходимостью ритейлеров успеть закупиться к новогодним праздникам, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
На прошлой неделе Минпромторг опубликовал соответствующий проект изменений в список параллельного импорта. В нем речь идёт о разрешении ввоза не всей, а только части алкогольной продукции зарубежных брендов.
"Мы выполняем техническую роль, имея в виду, что коллеги из ассоциации торговых предприятий - АКОРТ - подали соответствующую заявку с учетом предстоящих новогодних праздников. А у нас, как правило, новогодние потом перерастают во все другие праздники. Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках. При этом разные позиции у федеральных органов исполнительной власти, поэтому мы в данном случае выполняем роль модератора. Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение", - отметил он.
"Дело в том, что если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции", - сказал вице-премьер - глава Минпромторга, отвечая на вопрос о сроках принятия окончательного решения.
Мантуров подчеркнул, что позиция Минпромторга по этому вопросу нейтральная. "Мы хотели сначала собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения", - уточнил он. При этом Минсельхоз ранее выступал против разрешения алкоголя к параллельному импорту из-за опасений роста контрафакта.
Производство водки в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 11:00В России
Москва подключилась к эксперименту по маркировке алкоголя
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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