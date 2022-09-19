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Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре

Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре - РИА Новости, 19.09.2022

Мантуров призвал принять решение о параллельном импорте алкоголя в сентябре

Решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, это обусловлено необходимостью ритейлеров успеть РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:35

2022-09-19T14:35

2022-09-19T17:20

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, это обусловлено необходимостью ритейлеров успеть закупиться к новогодним праздникам, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.На прошлой неделе Минпромторг опубликовал соответствующий проект изменений в список параллельного импорта. В нем речь идёт о разрешении ввоза не всей, а только части алкогольной продукции зарубежных брендов."Мы выполняем техническую роль, имея в виду, что коллеги из ассоциации торговых предприятий - АКОРТ - подали соответствующую заявку с учетом предстоящих новогодних праздников. А у нас, как правило, новогодние потом перерастают во все другие праздники. Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках. При этом разные позиции у федеральных органов исполнительной власти, поэтому мы в данном случае выполняем роль модератора. Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение", - отметил он."Дело в том, что если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции", - сказал вице-премьер - глава Минпромторга, отвечая на вопрос о сроках принятия окончательного решения.Мантуров подчеркнул, что позиция Минпромторга по этому вопросу нейтральная. "Мы хотели сначала собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения", - уточнил он. При этом Минсельхоз ранее выступал против разрешения алкоголя к параллельному импорту из-за опасений роста контрафакта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/alkogol-1816664233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)